شكرا لقرائتكم خبر عن كمية فيتامين "د" اللازمة للجسم يوميا وطرق تعويض نقصه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فصل الشتاء يقل تعرضنا للشمس، التى تعتبر المصدر الرئيسي لفيتامين د، لقصر فترة النهار، ونحتاج لأشعة الشمس فوق البنفسجية لإنتاج فيتامين د 3 لصحة جسمنا، لذا فى هذا التقرير نتعرف على كمية فيتامين د التى نحتاجها يوميا وطرق لتعويض نقص فيتامين د فى الشتاء، بحسب موقع تايمز أوف انديا. ما هي كمية فيتامين د التي نحتاجها؟التعرض لأشعة الشمس لمدة 8 إلى 10 دقائق في منتصف النهار على 25٪ من الجسم يكفي لإنتاج الكميات الموصى بها من فيتامين د خلال فصلي الربيع والصيف وفقًا لدراسة أجريت في فالنسيا بإسبانيا.

وفي المقابل يحتاج 10% من الجسم إلى التعرض لأشعة الشمس لمدة ساعتين تقريباً خلال فصل الشتاء. وعلى نفس المنوال، قد يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الداكنة إلى فترات أطول من التعرض لأشعة الشمس من أجل الوصول إلى مستويات فيتامين د المثالية.

مصادر أخرى لفيتامين د غير ضوء الشمسالأسماك الدهنية مصدر جيد لفيتامين د مثل الماكريل مكن رفع مستويات فيتامين د بشكل كبير عن طريق تناول هذه الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي لها فوائد صحية إضافية، متوفرة بكثرة في هذه الأسماك.

صفار البيض يحتوي على فيتامين د، بجانب العناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل البروتين والفيتامينات.

وبحسب التقرير فإن المشروم أو عيش الغراب من لأطعمة الغنية بفيتامين د، خاصة أنواع معينة من المشروم، مثل البورتوبيلو والشيتاكي.