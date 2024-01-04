شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحة طفلك.. أعراض نقص الكالسيوم أثناء الرضاعة وأطعمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم ضروري لصحة العظام، والعضلات، والأعصاب، وخاصة أثناء الرضاعة، لذا من الضروري الحفاظ على المتطلبات الغذائية حتى بعد الحمل للحفاظ على الصحة المثالية لطفلك من خلال الرضاعة الطبيعية.

يشكل الكالسيوم أحد المعادن الأساسية خلال هذه المرحلة، ومع ذلك قد تتجاهل الأم الحديثة الحصول عليه ، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحتها.

أهمية الكالسيوم أثناء الرضاعةوفقا لموقع " onlymyhealth "، فإن الكالسيوم، المشهور بدوره في صحة العظام، ووظيفة العضلات، ونقل الأعصاب، له أهمية قصوى، خاصة أثناء الرضاعة، حيث تتطلب عملية الرضاعة الطبيعية كمية كبيرة من الكالسيوم، حيث يعتمد الجسم على مخزون الأم لتلبية احتياجات إنتاج الحليب. أعراض نقص الكالسيوميمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من الكالسيوم خلال هذه المرحلة إلى عواقب بعيدة المدى، نعرضها على النحو التالي: تشنجات العضلات وضعفهاالأمهات المرضعات اللاتي يعانين من تشنجات عضلية غير مبررة أو ضعف قد تظهر عليهن علامات مبكرة لنقص الكالسيوم، غالبًا ما تظهر هذه الأعراض نتيجة لمحاولة الجسم الحفاظ على مستويات الكالسيوم عن طريق السحب من احتياطياته.





هشاشة العظام وقضايا صحة العظامفي الحالات الشديدة من نقص الكالسيوم لفترة طويلة، قد تتعرض الأمهات المرضعات لخطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالعظام، مثل هشاشة العظام أو الكسور، حيث يعطي الجسم الأولوية لاحتياجات الطفل من الكالسيوم على صحة الهيكل العظمي للأم. مشاكل الأسنانيمكن أن تؤثر كميات الكالسيوم غير الكافية على صحة الأسنان، مما يؤدي إلى هشاشة الأسنان أو زيادة التعرض لتسوس الأسنان.الوقاية من نقص الكالسيوم ​تناول الأطعمة المليئة الكالسيوميعد إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائي اليومي أمر بالغ الأهمية، وتعتبر منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن، إلى جانب الخضروات الورقية الخضراء واللوز والأطعمة المدعمة، بمثابة مصادر ممتازة للكالسيوم، يضمن النظام الغذائي المتوازن تناول كمية كافية من هذا المعدن الحيوي.





المكملات حسب توجيهات الطبيبقد يوصي الطبيب بمكملات الكالسيوم لسد الفجوة بين المدخول الغذائي وزيادة متطلبات الرضاعة، مع ذلك، ينبغي دائمًا مناقشة المكملات مع طبيبك المعالج لضمان الجرعة ومدى حاجتك إليها.





التعرض لأشعة الشمس وفيتامين دمن الضروري الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د في الجسم، لأنه يلعب دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم، لذا يجب تشجيع التعرض الآمن لأشعة الشمس ودمج الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بفيتامين د. استشارة الطبيبيجب على الأمهات المرضعات إعطاء الأولوية للمشاورات المنتظمة مع الطبيب، حيث تتيح الفحوصات الروتينية مراقبة مستويات الكالسيوم، وتقديم التوجيه بشأن الاحتياجات الغذائية، وتقييم ضرورة المكملات الغذائية بناءً على المتطلبات حسب كل شخص.