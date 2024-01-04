شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فيتامينات مهمة للطفل مريض السكر.. اعرفى مصادرها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال السنوات الأولى لنمو الطفل يحتاج جسمه إلى الحصول على كافة الفيتامينات والمعادن لتعزيز نموه بشكل طبيعى، وخاصة بالنسبة للأطفال مرضى السكر الذين يجب على آبائهم التأكد من حصولهم على الفيتامينات لتعزيز صحتهم.



وفقا لموقع " boldsky"، تعتبر إدارة مرض السكري أثناء مرحلة الطفولة، أمرا صعبا على الأم والطفل في نفس الوقت، لما يحتاج إليه من اهتمام ورعاية خاصة، وللعناية بصحة طفلك، ركزى على أربعة فيتامينات مهمة وهما D، C، B ، و A، حيث تعتبر هذه الفيتامينات بمثابة اللبنات الأساسية لأساس قوي في التعامل مع مرض السكري.

أهم 4 فيتامينات يحتاجها كل طفل مصاب بالسكري ​1- فيتامين د " فيتامين الشمس": هو فيتامين ضروري لعظام قوية ونظام مناعة قوي، تشمل المصادر الطبيعية له، ضوء الشمس والأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة، قد يوصى بالمكملات الغذائية، خاصة إذا كان التعرض لأشعة الشمس محدودًا. 2- فيتامين C : أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في آليات الدفاع الطبيعية في الجسم، توجد في الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو، يساعد في إدارة المضاعفات المرتبطة بمرض السكري من خلال دعم نظام المناعة الصحي. 3- فيتامين ب: تعتبر فيتامينات ب، بما في ذلك ب6 و ب12، ضرورية لإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي. وتشمل المصادر الحبوب الكاملة والبيض والدواجن ومنتجات الألبان، يدعم الجسم في استخدام الأنسولين بكفاءة، مما يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم. 4- فيتامين أ : وهو فيتامين ضرورى لصحة العين ونمو الخلايا، يوجد في البطاطا الحلوة، والجزر، والخضراوات الورقية، كما يلعب دوراً في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية.