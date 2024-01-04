شكرا لقرائتكم خبر عن ابتلاع طفلك كميات كبيرة من معجون أسنان يضره.. اعرفى الكمية المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة مشكلة صحية، لذا ينبغى تعزيز عادة غسل وتنظيف الأسنان للأطفال بصورة كبيرة منذ الصغر للاعتياد على ضرورة الحفاظ على الأسنان من التسوس وحمايتها من التآكل مبكرا.

في هذا الصدد شرح الدكتور كريم حمص استشارى طب الأطفال جامعة الإسكندرية، أن الطفل لابد منذ الصغر أن يفهم أهمية الاهتمام بغسل أسنانه جيداً لمنع أي تسوس محتمل ليتعود فيما بعد على نظافة الفم والأسنان.

وأشار الطبيب في تصريحاته، إلى أن هناك أنواعا كثيرة من معجون الأسنان أحد هذه الأنواع المعجون الذى يحتوى على مادة الفلوريد وعلى الرغم من فائدتها للأسنان إلا أن الكثير منها قد يشكل ضررا على صحة الطفل، مثلا الجرعة المفرطة منه عند ابتلاعها يمكن أن تكون سامة على الطفل خاصة الأقل من 3 سنوات وبعض الحالات قد تتطلب النقل السريع على وحدة الطوارئ للفحص الدقيق، خاصة إذا صاحب ذلك أعرضه هضمية مثل الإسهال وصعوبة التنفس وآلام المعدة.

أيضا هناك ما يعرف باسم سمية الفلورايد فعند تناوله بكميات زائدة، خاصة قبل سن 8 سنوات أثناء نمو الأسنان، يمكن أن يحدث تسمم الأسنان بالفلور، وغالبًا ما يظهر التسمم بالفلور على شكل بقع بيضاء على السطح الخارجي للأسنان، ويمكن الوقاية من ذلك باتباع إرشادات جرعة الفلورايد المناسبة لكل فئة عمرية.

وعن كمية معجون الأسنان التي يجب أن يستخدمها الطفل، وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان توصى باستخدام مسحة صغيرة من معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد بمجرد ظهور أول سن لطفلك، وهذا يقلل من كمية الفلورايد التي يبتلعها طفلك خاصة أنه لا يستطيع البصق بعد، أما بين سن 3 إلى 6 سنوات، استخدم كمية من معجون الأسنان بحجم حبة صغيرة جدا وتأكد من أن طفلك يبصق بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، استخدم الفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل مرتين يوميًا.