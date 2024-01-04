صحة ورشاقة

موجز الصحة.. نصائح لاستمرار الدايت وفيتامينات مهمة للطفل مريض السكر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الصحة.. نصائح لاستمرار الدايت وفيتامينات مهمة للطفل مريض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها:  لو زهقت من الدايت.. طبيب يقدم نصائح للاستمرار فى خطة إنقاص وزنك، وما كمية المعجون التي تشكل خطر إذا ابتلعها طفلك، وتساقط الشعر الناتج عن الصدفية.. الأسباب والعلاج والوقاية، وفوائد الغرغرة بالماء المالح في الشتاء لتقليل ألم الحلق.

4 فيتامينات مهمة للطفل مريض السكر.. اعرفى مصادرها الطبيعية

fcda8b0be3.jpg

لو زهقت من الدايت.. طبيب يقدم نصائح للاستمرار فى خطة إنقاص وزنك

796d08c1fd.jpg

 

ابتلاع طفلك كميات كبيرة من معجون أسنان يضره.. اعرفى الكمية المناسبة

cdedd981f4.jpg

 

تساقط الشعر الناتج عن الصدفية .. الأسباب والعلاج والوقاية

e33c1cbe02.jpg

مش بس مهم لنظرك.. 5 حالات طبية يكشفها فحص العين

cc2dc0d4cc.jpg

 

فوائد الغرغرة بالماء المالح في الشتاء لتقليل ألم الحلق

9fe017833a.jpg

كمية فيتامين "د" اللازمة للجسم يوميا وطرق تعويض نقصه فى الشتاء

55a14e5c79.jpg

عشان صحة طفلك.. أعراض نقص الكالسيوم أثناء الرضاعة وأطعمة صحية

8ef76824cd.jpg

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements