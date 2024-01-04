شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الصحة.. نصائح لاستمرار الدايت وفيتامينات مهمة للطفل مريض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها: لو زهقت من الدايت.. طبيب يقدم نصائح للاستمرار فى خطة إنقاص وزنك، وما كمية المعجون التي تشكل خطر إذا ابتلعها طفلك، وتساقط الشعر الناتج عن الصدفية.. الأسباب والعلاج والوقاية، وفوائد الغرغرة بالماء المالح في الشتاء لتقليل ألم الحلق.

4 فيتامينات مهمة للطفل مريض السكر.. اعرفى مصادرها الطبيعية

لو زهقت من الدايت.. طبيب يقدم نصائح للاستمرار فى خطة إنقاص وزنك

ابتلاع طفلك كميات كبيرة من معجون أسنان يضره.. اعرفى الكمية المناسبة

تساقط الشعر الناتج عن الصدفية .. الأسباب والعلاج والوقاية

مش بس مهم لنظرك.. 5 حالات طبية يكشفها فحص العين

فوائد الغرغرة بالماء المالح في الشتاء لتقليل ألم الحلق

كمية فيتامين "د" اللازمة للجسم يوميا وطرق تعويض نقصه فى الشتاء

عشان صحة طفلك.. أعراض نقص الكالسيوم أثناء الرضاعة وأطعمة صحية