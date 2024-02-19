شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين سهلة بدون أدوات تحافظ بها على ضغطك وقلبك وتكسب صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر ما يضر صحة القلب هو النظام الحياتي الرياضي والغذائي الخاطئ فالممارسات اليومية الحياتية التي تعتمد على الكسل وتناول الطعام غير الصحي هو ما يضر بصحة القلب.

ووفقًا لتقرير نشره في موقع everlywell، فإن نظام الحياة والعمل الذي يعتمد على الوظائف المكتبية ما يجعل الإنسان مهملاً في ممارسة الرياضة وتناول الطعام غير الصحي يضر بصحة القلب بشدة، لذا هناك بعض التمارين السهلة التي لا تحتاج لأدوات رياضية معقدة التي تعزز من فرص تعزيز وتحسين وظائف القلب وتعزيز ضرباته وانتظامها ومنها:

المشي بخطوات سريعة ومنتظمة أحد أهم أنواع التمارين التي تساعد على تعزيز صحة القلب ومستوى ضغط الدم خاصة إذا كانت في الهواء الطلق.

الجري أيضًا من التمارين الصحية لهذا الغرض، ولضبط معدلات السكر والضغط.

القفز على الحبل أو نط الحبل كما يطلق عليه من التمارين السهلة التي لا تحتاج لأدوات سوى الحبل وتساعد على تعزيز وتنظيم ضربات القلب.

ركوب الدراجات من التمارين السهلة والصحية التي تساعد على ضبط معدلات ضغط الدم وبالتالي تحسن من صحة القلب.

بعض التمارين التي تعتمد على الأوزان مثل تمارين المقاومة تعمل على رفع نسب الكوليسترول الحميد وخفض نسب الكولسترول غير الجيد ما يحد من خطر الإصابة بمشكلات القلب واضطراب ضرباته.