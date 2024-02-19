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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “ما هو حماس اللحظة؟”.. “الصحة” تبرز 5 أعراض للتعصب الرياضي وتأثيره على الصحة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
واصلت وزارة الصحة حملتها التوعوية تحت عنوان “هدي اللعب” لمكافحة التعصب الرياضي وتأثيراته السلبية على الصحة.
وكانت “الصحة” قد عرّفت التعصب، بأنه فعلٌ يقوم خلاله الشخص بالمبالغة في الحكم على الأشياء، وفقدان الروح الرياضية، وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة لعب الفريق الذي يشجعه.
وأضاف حساب “عش بصحة” التوعوي، أن التعصب ليس حماس اللحظة ويؤثر في الصحة بشكلٍ كبير، ومن أعراضه: ارتفاع ضغط الدم، واتساع حدقة العين، والإحساس بالدوار أو الدوخة، وارتفاع ضربات القلب، واحمرار الوجه.