شكرا لقرائتكم خبر عن تمرينات رياضية وذهنية لتنشيط العقل والوقاية من الخرف وأمراض الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة دواء لكل داء لها الكثير من الفوائد الصحية والتعرق والحركة المستمرة، وتساعد على تعزيز صحة الجسم والصحة العقلية أيضًا.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع الزهايمر اسوسيشن المعني بصحة العقل والدماغ، فإن بعض التمارين الرياضية يمكن أن تقلل فرص الإصابة بالتشتت وقلة التركيز والخرف والزهايمر ومشكلات التفكير والتنبه والتفكير العقلي السليم

تابع التقرير أن من يمارسون التمارين الرياضية المنتظمة يساعدون أدمغتهم على تعزيز مناطق التعلم والذاكرة والقوة الذهنية والانتباه.

وأضاف التقرير أن هناك عوامل بجانب الرياضة تساعد على تعزيز صحة الدماغ وتقوي من التفكير السليم، وتقلل من فكرة التدهور السلوكي والمعرفي وتحفيز العقل ووظائفه

كما تساعد الرياضة على تعزيز الأعصاب في الدماغ وتعزيز الذاكرة والتذكر وتقي من النسيان وتعزز الوظائف الإدراكية للمخ أيضًا.

فيما أوضح تقرير نشره في موقع better up أن الكثير من التمارين تعزز من صحة العقل وتقي من تدهور الذاكرة والنسيان واضطراب المعرفة وقلة التركيز والانتباه

تدريبات خاصة للتحكم في الإنتباه خاصة للرياضيين تؤدي إلى تعزيز التركيز والذاكرة

تمارين لاستخدام الإشارات والتركيز على الكرة، والتركيز على حركة الخصم، كلها يقوم بها الرياضيون وتعزز من تركيزهم وتقلل فرص الإصابة بالنسيان.

تمارين اليقظة الذهنية والوعي بمن حولك وتدريب العقل عليها

تدريب القوة الذهنية تدريبات تعتمد على اليقظة وتعزز من الانتباه

تمرينات الجري في المكان

تمرينات المشي بشكل متواصل ويومي

تمرين الضغط وتمرينات المقاومة