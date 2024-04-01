شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت المثالى لممارسة الرياضة فى رمضان ؟..الصحة العالمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الاقليمى للتغذية بمنظمة الصحة العالمية، بعض النصائح الهامة فيما يتعلق بالوقت المثالى لممارسة الرياضة خلال الصيام لتجنب الجفاف.

وقال، إن هناك نوعين من الرياضة، الرياضة الخفيفة مثل رياضة المشى، والرياضة الشاقة، مشيرا إلى إنه إذا كانت الرياضة بسيطة فانه يمكن ممارستها قبل الفطار بساعة، حتى لا يشعرالشخص بالعطش، ولا يعانى من الجفاف لفترات طويلة لنه سيبقى ساعة فقط على وقت الفطار، ولكن إذا كانت الرياضة شاقة فيفضل بعد 2 إلى 3 ساعات من الإفطار.

وأضاف، في تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، إنه بعد صيام 16 أو 20 ساعة، يمكن تناول وجبة خفيفة في الفطار، ونركز على الخضار واللحوم المشوية، وقبل السحور يمكن تناول ثمرة من الفواكه، وفى وجبة السحور يجب التركيز على طبق الفول، أو البيض المسلوق أو الجبنة القريش، مع تناول طبق من السلطة، ويجب ان تحتوى على الخيار والطماطم، لأنها لا تحتوى على سعرات حرارية، موضحا، إن الصيام مفيد لأنه يساعد على تنظيم الجسم، وتنظيم الهرمونات، ويمكن التركيز على الفواكه قليلة السعرات الحرارية مثل البرتقال والتفاح الأخضر والفراولة والجوافة.