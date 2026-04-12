رياضة التجديف بالكاياك تجذب زوار فعاليات «ليالي الحريد 22 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار زوار فعاليات «ليالي الحريد 22» في محافظة جزر فرسان نحو تجربة التجديف بالكاياك، التي برزت كإحدى أبرز الأنشطة البحرية الجاذبة، لما تمنحه من مزيج فريد يجمع بين روح المغامرة وجمال الطبيعة في آن واحد، ضمن مشهد سياحي متنوع يعكس ثراء المقومات التي تزخر بها الجزر. وتقام هذه الرياضة بشاطئ المانجروف، بموقع يعرف محليا بـ(خور الميناء)، بوصفه أحد المواقع الطبيعية التي بدأت تحظى باهتمام متزايد، بعد أن ظل لسنوات موقعا غير مستثمر بالشكل الكافي، رغم ما يمتلكه من خصائص بيئية وممرات مائية هادئة تمتد حتى طريق العبّارة، وتشكل بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية.

وتقود هذه الممرات المائية الزوار إلى عمق المشهد الطبيعي، حيث تنتشر أشجار المانجروف «الشور»، إلى جانب أشجار القندل التي تتميز بكثافة أوراقها وجمال تكوينها، لتصنع ممرات ضيقة تتدرج في امتدادها حتى تنغلق في نهاياتها، مانحة الزائر تجربة استكشاف فريدة داخل بيئة طبيعية آسرة.

وأوضح المهتم بالنشاطات البحرية في جزر فرسان المنقذ ريان محمد إبراهيم حسن، أن فكرة استثمار الموقع جاءت انطلاقا من إدراك قيمته الطبيعية والسياحية، مشيرا إلى تقدمه بطلب إلى البلدية لطرح فرصة استثمارية تهدف إلى تطوير الموقع وتهيئته ليكون وجهة آمنة وجاذبة، يمكن أن تسهم في إبراز جزر فرسان كإحدى الوجهات السياحية البارزة مستقبلا.