شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصدر أول تقرير عن التهاب الكبد خلال مؤتمر القمة فى لشبونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد التحالف العالمي لالتهاب الكبد، القمة العالمية لالتهاب الكبد في الفترة من 9 إلى 11 إبريل، وذلك بدعم من وزارة الصحة في البرتغال، وتشارك في رعايتها منظمة الصحة العالمية، وتتمثل مهمتها في دعم البلدان في تحقيق الأهداف اللازمة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي، حيث انه من المقرر أن تعقد القمة في لشبونة بالبرتغال في الفترة من 9 إلى 11 أبريل.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إنه في يوم افتتاح القمة، ستصدر منظمة الصحة العالمية التقرير العالمي 2024 حول التهاب الكبد، وهو أول تقرير موحد عن وبائيات التهاب الكبد الفيروسي، وتغطية الخدمات، والوصول إلى المنتجات، مع بيانات محسنة للعمل، وباستخدام معلومات من 187 دولة، يحدد التقرير وجهات النظر الإقليمية والخطوات القابلة للتنفيذ لتوسيع نطاق التدخلات، مع التركيز على أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من الاستجابة لجائحة كورونا.