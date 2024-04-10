شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى على الكحك والرنجة.. إزاى تحافظ على صحتك وأنت بتحتفل بعيد الفطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الصحة من الأشياء الهامة خاصة في عيد الفطر المبارك، ومن المهم أن تضع في اعتبارك أن جسمك يحتاج إلى التكيف بعد شهر من الصيام، لكن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات والدهون المشبعة وغيرها يمكن أن يسبب ضغطًا إضافيًا على جسمك، لذلك، في هذا التقرير نقدم نصائح تساعدك في الحفاظ على صحتك خلال الاحتفال بعيد الفطر، بحسب موقع "تايمز ناو".

نصائح تساعدك في الحفاظ على صحتك خلال الاحتفال بعيد الفطر

العيد مرادف للكعك والبسكويت والبيتيفور والرنجة والفسيخ ومن المهم الاستمتاع بأكلات العيد لكن يجب موازنتها مع خيارات الأطعمة الصحية.

ابدأ يومك بوجبة إفطار مغذية تحتوي على البروتينات والحبوب الكاملة والفواكه لتمنحك النشاط طوال اليوم.

قم بدمج السلطات والخضروات في وجباتك الرئيسية حتى تحصل على الألياف والمواد المغذية الأساسية الأخرى يساعد هذا التوازن في إدارة كميات الطعام التي تتناولها ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

ومن الضرورى الحفاظ على رطوبة الجسم، لذا من المهم شرب كمية كافية من الماء، خاصة إذا كنت تتناول الأطعمة المالحة والحلوة أكثر من المعتاد احمل معك زجاجة ماء، واحرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء طوال اليوم.



يعتبر شاي الأعشاب والعصائر الطازجة بدائل جيدة للبقاء رطبًا.



مع انتشار الأطعمة اللذيذة، من المغري تناول الطعام بسرعة أو الإفراط في تناول الطعام. تدرب على الأكل الواعي من خلال تناول أجزاء أصغر وتناول الطعام ببطء وتذوق كل قضمة يتيح لك ذلك الاستمتاع بالنكهات وفهم متى تشعر بالشبع، مما يقلل من فرص حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن

حلويات العيد جزء مهم من الاحتفال لكن الاعتدال في تناولها أمر هام، لذا حاول الحد من تناول الأطعمة السكرية والمعالجة.



قد يكون الحفاظ على روتين التمرين خلال الاحتفالات أمرًا صعبًا، ولكن من المهم أن تظل نشيطًا. اختر التمارين الخفيفة مثل المشي أو التمدد. يمكن أن تكون التجمعات العائلية أيضًا فرصة لممارسة الأنشطة الجماعية مثل ممارسة الرياضة أو المشي.



احتفالات العيد يمكن أن تعطل أنماط نومك تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم وأخذ فترات راحة قصيرة طوال اليوم للاسترخاء الراحة الكافية تدعم جهازك المناعي، وحالتك المزاجية، وصحتك العامة.