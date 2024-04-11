شكرا لقرائتكم خبر عن ما تهربش منها.. لمة العيلة فى العيد هتحميك من الأمراض النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل حاولت الهروب يوما من تجمعات عائلية؟ عليك بإعادة التفكير مرة أخرى، حيث تتوالى الزيارات العائلية خلال العيد، ويتجمع الجميع على مائدة الحب والفرحة، وللتجمعات العائلية الكثير من الفوائد النفسية.

لذا إن كنت تشعر بالضيق من هذه التجمعات الكبيرة، وكنت ترغب فى قضاء العيد بين أصحابك، أو بمفردك، فقد تفوتك الفوائد النفسية والعقلية والاجتماعية للتجمعات العائلية خلال أيام العيد.

ويقول الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية فى قصر العينى إن التجمعات العائلية التى يكثر حدوثها أثناء العيد، تحمل بين طياتها الكثير من الفوائد النفسية والعقلية، لأنها تعزز من الكثير من المهارات خاصة الاجتماعية والتفاعلية، ومن بينها.