شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لاستهلاك السعرات الحرارية بشكل معتدل.. للحفاظ على وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت ترغب فى زيادة الوزن أو خسارته أو العثور على التوازن المعتدل المثالى فإن السعرات الحرارية مهمة، وهى مقياس للطاقة فى الغذاء، وللحفاظ على وزنك يجب أن تعادل الطاقة الداخلة والطاقة الخارجة (متوسط السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا مقابل متوسط السعرات الحرارية المحروقة يوميًا).

وأوضح التقرير المنشور على موقع helpguide أنه حال تناول سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم سوف يساعد ذلك على فقدان الوزن، لكن إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحتاج، فإن جسمك يخزن هذه الطاقة لوقت لاحق على شكل حشوة إضافية على الوركين وحول الوسط.

وتختلف الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية لكل شخص، ما قد يجعل من الصعب معرفة الرقم المحدد، وبشكل عام، يحتاج الرجال إلى سعرات حرارية أكثر من النساء ويحتاج الأشخاص النشطون إلى أكثر من أولئك الذين لديهم وظائف مكتبية، ويحتاج الشباب إلى أكثر من كبار السن، الذين تتباطأ عملية التمثيل الغذائى لديهم مع تقدمهم فى السن.

هذه العوامل يمكن أن تؤثر على السعرات الحرارية التى تتناولها..

الجنس.

ارتفاع.

وزن.

عمر.

مستوى النشاط.

الهرمونات.

الأدوية.

الحد الأدنى من السعرات الحرارية يوميًا

معدل الأيض الأساسي (BMR) هو الحد الأدنى من السعرات الحرارية يوميًا التي يحتاجها جسمك لأداء وظائفه أثناء الراحة، ويحتوي معدل الأيض الأساسي الخاص بك على حوالي 60% إلى 70% من الطاقة التي يستخدمها جسمك وهذا الرقم فريد بالنسبة لك، ويمكن أن يتغير هذا الرقم إذا كنت تحاول فقدان وزن جسمك أو زيادته أو الحفاظ عليه.

وأوضح التقرير أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات صحية، لكن تناول الأطعمة السريعة والغنية بالسكريات تشعرك بالتعب والإرهاق تزيد الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، كما تزيد فرص الالتهاب واختلال توازن الأمعاء، ما قد يمنع فقدان الوزن ويؤدى فى النهاية إلى المرض، بدلاً من ذلك تأكد من التركيز على تناول نظام غذائى متوازن ملىء بالفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

الأهداف ومتطلبات السعرات الحرارية

ولمعرفة متوسط عدد السعرات الحرارية التى يجب أن تستهدفها يوميًا، شاركت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) السعرات الحرارية الموصى بها يوميًا.

وأوصت وزارة الزراعة الأمريكية أنه لفقدان الوزن يحتاج الشخص إلى استهلاك كميات أقل، حيث يمكن أن يؤدى العجز بمقدار 500 سعرة حرارية إلى فقدان الوزن بمقدار رطل واحد فى الأسبوع.