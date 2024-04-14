شكرا لقرائتكم خبر عن نص بيضحك والتاني زعلان.. اعرف أعراض الاكتئاب المبتسم وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني أكثر من 264 مليون شخص من جميع الأعمار من الاكتئاب في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومن أنواع الاكتئاب الشائعة الاكتئاب المبتسم، حيث يبدو الشخص مبتسمًا أمام الناس لكنه يعانى من أعراض الاكتئاب، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب المبتسم وطرق علاجه، وفقًا لموقع ashleytreatment.

ما هو الاكتئاب المبتسم؟

"الاكتئاب المبتسم" هو تعبير عام يستخدم لوصف الاكتئاب عالي الأداء.

ويشير مصطلح "الاكتئاب المبتسم" إلى جهد الفرد لإخفاء مشاكله النفسية عن الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء، الذين يخشى أن يصبحوا قلقين عليهم من خلال قمع مشاعرهم والاختباء خلف الابتسامة، إذا جاز التعبير، يتمكن أولئك الذين يعانون من اكتئاب عالي الأداء من الظهور بمظهر إيجابي والعمل بشكل طبيعي إلى حد ما.

قد تشمل بعض الأسباب التي قد تجعل شخصًا ما يخفي اكتئابه ما يلي:

-لتجنب أن تصبح عبئا على الآخرين

-لكي لا يبدو ضعيفا

-لتجنب لفت الانتباه إلى مشاكله

-لا يعتقد أن لديه مشكلة نفسية خطيرة

5 علامات على الاكتئاب المبتسم

لا يزال الشخص الذي يعاني من الاكتئاب المبتسم يعاني من العديد من العلامات الكلاسيكية للاكتئاب ومع ذلك، فإن هذا النوع من الاكتئاب المستمر له بعض الميزات الفريدة، بما في ذلك:

-أعراض الاكتئاب أقل حدة من أعراض الاكتئاب الشديد، وبالتالي تبدو أكثر قابلية للعلاج.

-يكون الشخص قادرًا على الأداء في العمل والحفاظ على علاقات طبيعية وصحية، على الرغم من الاكتئاب الخفيف.

وفي محاولة لإخفاء مشاعرهم الحقيقية عن أحبائهم، قد يعانون من أعراض جسدية مزمنة، مثل الصداع وآلام المعدة.

على الرغم من أن الفرد قادر على إكمال المهام اليومية، إلا أن كل ما يقوم به يتطلب جهدًا هائلاً.

من الصعب التعايش مع أي شكل من أشكال الاكتئاب، بما في ذلك الاكتئاب عالي الأداء. قد يوفر نظام العلاج الذي يتضمن مزيجًا من مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بعض الراحة.