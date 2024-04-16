شكرا لقرائتكم خبر عن عادات النوم الصحية عند الأطفال: 10 نقاط روتين لنوم مثالي لابنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً مفيد لصحة الأطفال بشكل عام، فهو يجعلهم محصنين ضد الأمراض، ويعزز يقظتهم ويعزز صحتهم العاطفية أيضًا، لهذا السبب يتم تشجيع الآباء على وضع روتين في الليل يمكّن الطفل من النوم مبكرًا، ويغرس القليل من الانضباط في حياتهم.

مع اقتراب الامتحانات يجب أن يكون لدى المراهقين جدولًا زمنيًا محددًا حتى يتمكنوا من التوفيق بين وقت اللعب والدراسة والصحة، وفيما يلى وفقا لموقع هيلث سايد 10 عادات يومية قبل النوم مثالية للطفل يجب اتباعها خاصة قبل قدوم الامتحانات.

لا وقت الشاشة

يجب على الآباء التأكد من تجنب أطفالهم وقت الشاشة قبل ساعة واحدة على الأقل من النوم، وسوف تمكنهم من النوم بشكل أسرع، وإلا فإن انبعاث الضوء الأزرق من الشاشة يمكن أن يعيق نومهم.

السكر والكافيين

من الناحية المثالية، يجب على الأطفال الابتعاد عن السكر والكافيين، يجب على الآباء التأكد من أنهم لا يتناولون أي شيء يحتوي على السكر أو الكافيين قبل الذهاب إلى السرير مباشرة، لأنه يمكن أن يحفزهم ويجعلهم أكثر نشاطا، بدلا من تهدئتهم للنوم، قلل من تناول الطعام بعد الساعة 4-6 مساءً.

إنشاء روتين وقت النوم غير المنتظم

من الضروري إنشاء روتين ثابت يبدأ قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم، حتى يتمكن من إرسال إشارة للعقل والجسم بأن الوقت قد حان للانتهاء والنوم.

ممارسة الأنشطة الهادئة

يجب على الوالدين السماح بممارسة الأنشطة الهادئة لمدة 15-30 دقيقة قبل النوم، مثل قراءة كتاب، والاستحمام، وما إلى ذلك.

تجنب التحفيز الزائد

يجب عدم المبالغة في تحفيز طفله، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تجنب الأنشطة المحفزة قبل 30 دقيقة من موعد النوم، حاول أن تمنحهم قصة ما قبل النوم أو تتحدث معهم على الوسادة لمساعدتهم على راحة ذهنهم.

تجنب العشاء المتأخر

يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال ينتهيون من تناول العشاء قبل 2-3 ساعات على الأقل من موعد النوم، تناول الطعام بالقرب من وقت النوم ليس جيداً للصحة؛ يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الحمض ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

بيئة النوم

يجب أن تكون الأضواء خافتة، والستائر مسدلة، تأكد من أن درجة حرارة الغرفة مناسبة قبل النوم.

لا تتجاهل أبدًا علامات النعاس

يجب ألا يتجاهل الأطفال وأولياء أمورهم أبدًا علامات النعاس، وتشمل هذه التثاؤب، وإغلاق العينين، وتراجع الجسم، استجب لإشارات التعب على الفور، واستهدف موعد النوم خلال 15 إلى 30 دقيقة من البداية".

تغيير الملابس قبل النوم

يشعر الأطفال بالاسترخاء والنوم بشكل أسرع عندما يرتدون ملابس النوم ويضعون بعض الكريم والبودرة قبل النوم؛ يمكن أن يكون لإنشاء روتين ثابت أن يريح عقولهم.

عدم النوم دون العشاء

هل من المثالي الذهاب إلى النوم دون تناول العشاء، عندما يكون الطفل متعباً للغاية ولا يريد أن يأكل، فعندئذ لا يتمكن من النوم على الإطلاق، ويقترح على الأهل تحديد وقت العشاء والالتزام به، يمكن أن يكون ذلك بمثابة إشارة رئيسية للطفل للاستعداد للنوم بعد ذلك.

