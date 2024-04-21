شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تعيش حياة صحية خالية من الأمراض.. تناول البطاطا والفاصوليا والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد أن تعيش حياة صحية، عليك أن تبدأ في الاهتمام بالطعام الذي تتناوله، حيث يعتمد نمط حياتنا بشكل كبير على نظامنا الغذائي، ووفقًا لتقرير موقع "Blue Zones" فإن هناك عناصر غذائية يساعد تناولها على عيش حياة صحية خالية من الأمراض.

فيما يلي.. 5 مجموعات غذائية رئيسية قم بتضمينها لنظامك الغذائي من أجل حياة أفضل:

الحبوب الكاملة

وتشمل القمح والذرة والأرز، حيث يُصنع الخبز من مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة مثل القمح أو الشعير، وتحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على مستويات أعلى من الألياف مقارنة بدقيق القمح الأكثر استخدامًا.

الخضراوات الورقية

مثل السبانخ، واللفت، والبنجر، والسلق، والكرنب، بجانب تناول الخضراوات الموسمية.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة أحد عناصر النظام الغذائى الصحى، فهي مصدر جيد لفيتامين ب6، وفيتامين C، والبوتاسيوم، والألياف، والمغذيات النباتية.

المكسرات

يساعد تناول حفنة من المكسرات، مثل اللوز والفستق، على تعزيز الصحة نظرًا لأنها غنية بعناصر غذئية مفيدة للجسم، حيث أن اللوز غني بفيتامين E والمغنيسيوم، والفول السوداني غني بالبروتين والفولات، والكاجو غني بالمغنيسيوم، والجوز غني بحمض ألفا لينولينيك.

البقوليات

وفقًا لخبراء التغذية، فإن البقوليات تعتبر أساس أى نظام غذائى صحى، وأهم هذه البقوليات هي الفاصوليا البيضاء وكذلك العدس والحمص وفول الصويا.