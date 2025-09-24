بديل رائع للحوم.. 6 فوائد للفاصوليا الحمراء للحامل والجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 08:08 صباحاً - يعد تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مهماً للحفاظ على صحتك وصحة جنينك، وتعد أبرز الأطعمة المفيدة هي البقوليات والتي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الزنك، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، والسيلينيوم، وفيتامينات ب1، كما أنها تعد منخفضة الدهون، والسعرات الحرارية إذ تبلغ السعرات الحرارية في الفاصوليا 245 سعرة حرارية فقط لكل كوب.

على الجانب الآخر تعد الفاصوليا الحمراء من أكثر أنواع البقول فائدة للحامل فهي تساعد على نمو الجنين في الرحم خلال فترة الحمل. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أهم فوائد الفاصوليا الحمراء:

نمو العظام والأسنان

تدعم الفاصوليا الحمراء نمو عظام وأسنان الجنين في الرحم - الصورة من موقع Freepik

يأخذ الجنين معظم الكالسيوم الذي يحتاجه من جسم الأم لذلك، فإن تلبية كمية الكالسيوم التي تتناولها الأم الحامل تعد مفيدة أيضاً لحمايتها من هشاشة العظام، وتعتبر من أهم فوائد الفاصوليا الحمراء للحامل فائدتها في نمو عظام وأسنان الجنين في الرحم وذلك بسبب وجود نسبة عالية من الكالسيوم بها ويعد الكالسيوم الموجود في الفاصوليا الحمراء مفيداً أيضاً لتغذية القلب والعضلات والأعصاب وتعزيز هرموناتك.

ضغط دم متوازن

محتوى الكالسيوم في الفاصوليا الحمراء ليس مفيداً فقط للمساعدة في الحفاظ على صحة العظام، وتوازن ضغط الدم لدى النساء الحوامل إبطاء معدل سرعة القلب، ومن ثم خفض ضغط الدم،

ويساعد الحفاظ على تناول الكالسيوم أيضاً في منع مضاعفات ارتفاع ضغط الدم مثل تسمم الحمل، كما يعمل أيضاً في إطلاق الهرمونات المرتبطة بالإنزيمات حتى تعمل وظائف الجسم بشكل جيد.

منع التشنجات

التشنجات في أجزاء معينة من الجسم تعد إحدى شكاوى النساء الحوامل، وللوقاية من هذه الحالة ينصح بتناول الفاصوليا الحمراء لأنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يحافظ على وظيفة العضلات ويمنع انقباضها كما يقلل البوتاسيوم من ارتفاع ضغط الدم أيضاً، ويحافظ على انتظام ضربات القلب ويلعب دوراً في التحكم في كمية السوائل المخزنة في الجسم، ومقدار إفرازها في البول، وبالتالي يساعد على ضبط مستويات ضغط الدم، لأن تراكم كميات كبيرة من السوائل في الدم أثناء الحمل يضع ضغطاً إضافياً على جدران الأوعية الدموية، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم.

تنظيم مستويات السكر

ارتفاع مستويات السكر خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى الإصابة ببعض الحالات المرضية، مثل مرض السكري، والأمراض المزمنة مثل النوبات القلبية، لذا حاولي تناول الفاصوليا الحمراء فهي مفيدة للحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم وغنية بالبروتين والكربوهيدرات سهلة الهضم، لذا فهي فعالة جداً في الحفاظ على نسبة السكر في الدم بشكل صحي. كما تحتوي أيضاً على المغنيسيوم الذي يعمل على المساعدة في تحفيز الإنزيمات وتنظيم الأنسولين والتحكم في مستويات السكر أيضاً.

مناعة الجسم

فوائد الزنك الموجودة في الفاصوليا الحمراء يمكن أن تساعد في الحفاظ على جهاز المناعة ونمو الخلايا والتكوين الجيني للجنين، لذلك يجب على الأمهات توخي الحذر لأن انخفاض تناول الزنك يمكن أن يزيد من خطر انخفاض وزن الطفل عند الولادة، كما تحتوي الفاصوليا الحمراء على 8 أحماض أمينية تساعد في محاربة العدوى والأمراض.

منع العيوب الخلقية

تتمثل أهمية تناول الفاصوليا الحمراء أثناء الحمل في إنتاج خلايا الدم الحمراء حتى يتمكن الأكسجين من التدفق في جميع أنحاء الجسم عند النساء الحوامل، مما يساعد على نمو الجنين بشكل صحي.

كما تحتوي الفاصوليا الحمراء على حمض الفوليك، وهو مجموعة من فيتامينات ب التي تحتاجها الأمهات للمساعدة في النمو الصحي وتطور الجنين في الرحم. لأنه يساعد على تكوين الأنبوب العصبي، وبالتالي الوقاية من العيوب الخلقية في الدماغ والعمود الفقري.

طرق لطهي الفاصوليا الحمراء أثناء الحمل

إذا كنتِ تخططين لتناول الفاصوليا الحمراء فتأكدي أولاً من أنك تعرفين كيفية طهيها بشكل صحيح حتى تظل غنية بالمواد المغذية. فيما يلي عدة خطوات مناسبة لتناول الفاصوليا الحمراء.

اختيار نوع الفاصوليا

اختاري الفاصوليا الحمراء التي لها سطح أملس- الصورة من موقع Freepik

قبل تجهيز الفاصوليا الحمراء للطهي، تأكدي من اختيار الفاصوليا الحمراء المناسبة فإذا اشتريت الفاصوليا الحمراء المجففة، فاختاري تلك التي لها سطح أملس، ولون أحمر، ولا توجد بها أي تجاعيد ظاهرة .

أما إذا اشتريتِ فاصوليا حمراء مسلوقة جاهزة فيجب اختيار أنواع فاصوليا بدون رائحة حامضة، وليست لزجة، وإذا اشتريت الأنواع المعلبة، فابتعدي عن العبوات المنبعجة وانتبهي أيضاً إلى تاريخ انتهاء الصلاحية.

التخلص من السموم

بعد الشراء، اغسلي الفاصوليا الحمراء في الماء الجاري حتى تصبح نظيفة خاصة بالنسبة للفاصوليا الحمراء المسلوقة والمعلبة، اغسليها حتى يصبح سطح الفاصوليا خشناً ولا يتبقى أي سوائل عليها أو ماء نقع.

بعد اختيار الفاصوليا الحمراء الجيدة، تأكدي من غسل الفاصوليا الحمراء تحت الماء الجاري ثم، ستحتاجين إلى نقعها لمدة 1-2 ساعة لتصبح طرية ويسهل عليك طهيها، أما بالنسبة للفاصوليا الحمراء المجففة، عليك نقعها في الماء طوال الليل وتأكدي من غمر جميع أجزاء الفاصوليا في الماء وسوف يتضاعف حجمها.

تحتوي الفاصوليا الحمراء على سم طبيعي يسمى حمض الفاتيك وتشمل أعراضه التسمم، الغثيان والقيء وآلام المعدة يليها الإسهال، لذلك عليك نقعها وغليها بطريقة صحيحة للتخلص من هذا الحمض.

على الجانب الآخر بعد نقع الفاصوليا الحمراء عليك التخلص من ماء النقع ثم غلي الفاصوليا الحمراء في الماء لمدة ساعتين على نار متوسطة حتى تصبح طرية وبعد أن تنضج، تخلصي من ماء السلق ثم غطي الفاصوليا بالماء البارد وقومي بتصفيتها فتعد الفاصوليا الحمراء أكثر أماناً للأكل أثناء فترة الحمل إذا تم طهيها بشكل صحيح.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.