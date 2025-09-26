ما العلاقة بين شعر المولود القادم وحرقة المعدة أثناء الحمل؟

لماذا تُصاب الحوامل بحرقة المعدة خصوصاً في أشهر الحمل الأخيرة؟

اعلمي أن حرقة المعدة هي عرض مرضي مزعج قد يصيب الأشخاص العاديين وليس فقط مقتصراً على النساء الحوامل، وليست هناك أيضاً مرحلة خاصة من مراحل الحمل تُصاب بها الحامل بأعراض حرقة المعدة؛ فهي تصيبها في ثلث الحمل الأول بصورة طبيعية، ثم تقل تدريجياً وتعود أعراضها للظهور، وتكون أكثر حدة مع اقتراب موعد الولادة، وتُعرف حرقة المعدة بأنها حالة من الشعور بحرقة في منطقة أعلى بطن الحامل، وغالباً ما يكون ذلك الشعور بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث عند الحامل وخصوصاً هرموني البروجيسرتون والريلاكسين، وهما الهرمونان المسؤولان عن ارتخاء العضلة التي تفصل ما بين عضوين من أعضاء الجهاز الهضمي، وهما المريء والمعدة؛ ما يؤدي لمرور الطعام باتجاه عكسي من أسفل لأعلى، ما يؤدي بدوره أيضاً إلى ارتداد أحماض المعدة مع هذه الحركة العكسية، وتؤدي إلى الشعور بالانزعاج والحرقة المؤلمة، وتزداد حرقة المعدة مع كبر حجم بطن الأم الحامل وتقدم أشهر الحمل؛ بسبب تضخم حجم الرحم، فيضغط الرحم بدوره على مقدمة المعدة ويدفعها للأعلى؛ ما يؤدي إلى رجوع الطعام. اعلمي أنه من الطبيعي أن تشعر الأم الحامل في الثلث الأخير من فترة الحمل بامتلاء المعدة العام وعدم الرغبة بتناول الطعام مهما كان؛ ما يؤثر في نمو الجنين حيث قد لا تحدث زيادة ملحوظة في وزن الجنين، ومن الطبيعي أن يزيد وزن الجنين كل شهر بمعدل معين، كما أنه قد يحدث تناقص ملحوظ في وزنه بعد الزيادة، وذلك بسبب عدم حصول الحامل والجنين معاً على غذاء بمعدل كافٍ، ومع شعور الحامل الطبيعي بالامتلاء الدائم؛ فهي تشعر بالانتفاخ أيضاً وتراكم الغازات بكثرة في بطنها، وهو من الأعراض المزعجة، وتشعر الحامل بحالة من التعب والخمول وفقدان الطاقة والإعياء؛ نتيجة لارتداد حمض المعدة ومذاقه الكريه الذي قد يحرق جوفها حسب وصفها؛ ما يعكر مزاجها ويؤثر في نفسيتها كما تشعر بالرغبة بالقيء وهو شعور سيئ يلازمها على الدوام؛ نتيجة لضغط حجم الجنين الذي يزداد على معدتها وقفصها الصدري؛ فالجنين قد أصبح فعلياً في حجم إنسان كامل، ويؤدي لمثل هذا الإحساس، وتشعر أيضاً بالتجشؤ دوماً، وقد يؤدي ذلك لشعورها بالحرج؛ لأنها كلما حاولت التنفس فهي تبتلع المزيد من الهواء.

العلاقة بين شعر المولود وحرقة المعدة خلال الحمل

اعلمي أن حرقة المعدة تحدث بسبب زيادة معدل إفراز هرمون البروجسترون خصوصاً في الثلث الأخير من الحمل، حيث إن زيادة إفراز هذا الهرمون في جسم الأم الحامل يؤدي إلى ارتخاء عضلات جسم الحامل ومنها عضلة المريء؛ ما يتسبب في اندفاع الحمص المعدي للأعلى.

لاحظي أيضاً أن زيادة معدل نمو شعر الجنين في أشهر الحمل الأخيرة خصوصاً يكون بسبب زيادة إفراز هرمون البروجسترون في جسم الأم الحامل، حيث إن هناك نساء حوامل تحدث لديهن زيادة في هذا الهرمون تؤدي لكثافة شعر المولود في حين أن بعض الأمهات تكون الزيادة في إفرازه طبيعية أو أقل من الطبيعي؛ فيكون شعر المولود غير كثيف أو ربما يُولد الجنين من دون شعر من الأساس.

اعلمي أنه لا يوجد بناءً على ذلك علاقة بين حدوث الحرقة في المعدة وكثافة أو طول شعر المولود القادم، ولكن السبب المؤدي لكل حالة هو واحد، وهو سبب هرموني، وقد أُجريت دراسة في العام 2006، على مجموعة من النساء، ربطت بين كثافة شعر المولود وزيادة حرقة المعدة، ولكن السبب ليس مرتبطاً بعلاقة وإنما المسبب واحد، وهو زيادة هرمون البروجسترون.

تذكري أن الجنين يكون في الرحم وينمو، ويتكون بداخله وبداخل كيس الحمل محاطاً بالسائل الأمينوسي، وهو يكون تحديداً في جهاز منفصل تماماً عن الجهاز الهضمي للأم، ولكن تقدم عمر الجنين وكبر حجمه يؤدي إلى شعور الأم بالحرقة بشكل زائد مع اقتراب الولادة.

نصائح عامة لتقليل أعراض حرقة المعدة في أشهر الحمل الأخيرة

قسمي وجباتكِ الرئيسية الثلاث إلى النصف بحيث تصبح ست وجباتٍ صغيرة؛ فهذه النصيحة الذهبية التي يقدمها الأطباء من أجل تقليل أعراض حرقة المعدة، سواء في بداية الحمل أو نهايته، حيث إنك سوف تلاحظين أن قيامك بتناول الطعام مقسماً على شكل وجبات صغيرة متباعدة، وليس في وجبة واحدة؛ قد خفف كثيراً من حرقة المعدة، لأن امتلاء المعدة بالطعام يزيد من تراكم الحمض ويؤدي لشعورك بالحرقة المؤلمة، وهكذا سوف تكتشفين مع المواظبة على هذه الطريقة: كيف يسهم تقسيم الوجبات على مدار اليوم في تقليل متاعب الحمل الهضمية بشكل عام؟

اهتمي بخطوة ضرورة مضغ الطعام جيداً، وتناولي الطعام بتمهل؛ لكي لا تبتلعي المزيد من الهواء في أثناء تناولك الطعام لأن الهواء يزيد من أعراض حرقة المعدة بشكل كبير.

استخدمي العلك؛ أي "اللبان"، الصحي والخالي من السكر في تخفيف أعراض الحموضة؛ لأن العلك يعمل على أن يزيد من إفراز اللعاب، وينشط كذلك الغدد اللعابية؛ ما يقلل من شعور الأم الحامل بأعراض الحموضة، ومنها الميل الدائم للقيء.

ابتعدي تماماً عن تناول الأطعمة الحريفة التي يُضاف لها الفلفل بأنواعه وكثيرة التوابل التي تشتهر بها الأطباق الشرقية، وكذلك ابتعدي عن شرب المشروبات الغازية، ويُفضَّل أن تقللي أيضاً من تناول الكافيين بكل مصادره وفي الوقت نفسه حاولي أن تقللي من الأطعمة الدهنية الكثيرة الدسم والسكريات والحلويات الشرقية.

ابتعدي عن عادة تناول الطعام ثم الخلود إلى النوم مباشرة؛ لأن هذه العادة تؤدي إلى زيادة شعورك بحرقة المعدة، ويُفضَّل أن تكون طريقة نوم الحامل على مخدة بزاوية مائلة وأن تكون مرتفعة عن الجذع قليلاً.

اشربي منقوع أو مغلي أوراق النعناع الخضراء الطازجة، وكذلك اشربي بشكل يومي مغلي زهرة البابونج الطازجة وليست المجففة، التي تفيد في تهدئة تهيج المعدة، ولكن دون إفراط؛ لأن زيادة شرب شاي البابونج يزيد من الشعور بالرغبة بالقيء والغثيان.

قللي من تناول الفواكه الحمضية، مثل البرتقال وعصير الليمون والجريب فروت، وأكثري من ناحية أخرى من تناول الموز؛ لأنه يفيد كثيراً في تقليل الحموضة، ويعمل بوصفه مضاداً حيوياً طبيعياً إذا لم تعاني من الإمساك.

ابتعدي عن ارتداء الملابس الضيقة خلال أشهر الحمل الأخيرة خصوصاً؛ لأن ضيق الملابس التي قد تختارينها لهذه المرحلة تؤدي إلى أن يندفع السائل الحمضي المزعج إلى أعلى المعدة؛ ما يزيد من أعراض حرقة المعدة لديك.

على الرغم من ألم حرقة المعدة؛ فإن هناك معتقدات قد راجت وربطت بين حدوثها ونوع الجنين وطبيعة شعره؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" في حديث خاص بها؛ استشارية النساء والولادة الدكتورة أمل عبد الله، حيث أشارت إلى ما العلاقة بينوالخرافات التي تدور حول العلاقة بينهما وحقيقتها ونصائح لتقليل حرقة المعدة خصوصاً مع اقتراب الحمل من نهايته في الآتي.