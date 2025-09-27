8 أسباب لضيق التنفس عند الأطفال عليكِ الحذر منها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 02:09 مساءً - ضيق التنفس اضطراب تنفسي يحدث عندما لا يحصل الشخص على ما يكفي من الهواء في الرئتين، ويعد من المهم أن يفهم الأهل الأسباب المختلفة لضيق التنفس لدى أطفالهم. وبهذه الطريقة، يمكنهم الحصول على العلاج الأنسب لحالتهم بسرعة؛ فإذا كان طفلك يشكو مؤخراً من ضيق في التنفس أو صعوبة فيه، فلا تتجاهليه.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث" هناك أسباب عديدة لضيق التنفس لدى الأطفال، فقد يكون بسبب احتقان الأنف الناتج عن الإصابة بنزلة برد، أو علامات اختناق، أو حتى مرض خطير.

نزلات البرد

نزلات البرد من أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعاً-الصورة من موقع AdobeStock

تعدّ نزلات البرد من أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعاً لدى الأطفال. وفي المقابل، لا ينبغي الاستهانة بنزلات البرد عند الأطفال، فهي تجعل الجهاز التنفسي ينتج المزيد من المخاط عن المعتاد، مما يؤدي لانسداد الأنف، وهذا في نهاية المطاف إلى انسداد مجرى الهواء للدخول والخروج، مما يسبب ضيق التنفس عند الأطفال.

الاختناق بالطعام

قد يعاني الأطفال فجأةً من ضيق في التنفس نتيجة الاختناق بالطعام أو الشراب نتيجة دخول الطعام، الذي كان من المفترض أن يمر عبر الحلق، إلى الأحبال الصوتية أو مجرى الهواء.

قد تحدث هذه الحالة أيضاً عندما يضع طفل صغير جسماً غريباً صغيراً في فمه عن طريق الخطأ. فإذا لم يتمكن من إخراج الجسم الغريب، فقد يعاني من نقص الأكسجين. لذلك يجب علاج الطفل المُصاب بالاختناق فوراً؛ لمنع حدوث مضاعفات أخرى.

القلق المفرط

القلق الزائد لدى الأطفال، سواء بسبب الخوف أو العصبية، قد يؤدي إلى ضيق التنفس، ويضع القلق الجسم في حالة القتال أو الهروب، والمعروفة أيضاً باسم استجابة التوتر، والتي تؤدي في النهاية إلى نوبة هلع، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى عدم قدرة طفلك على التنفس بسهولة أو الشعور بضيق في التنفس.

الإصابة بالسمنة

تعتبر السمنة أحد أسباب ضيق التنفس عند الأطفال، ويميل الأطفال المصابون بالسمنة إلى مواجهة صعوبة التنفس بسهولة أثناء القيام بالأنشطة الخفيفة، مثل المشي لمسافة 100 متر إلى أمام المنزل أو صعود السلالم غير شديدة الانحدار.

ويُصاب الطفل بصعوبة التنفس بسبب تراكم الدهون حول المعدة والصدر، مما يعيق عمل عضلات الجهاز التنفسي وهذا يجبر رئتي الطفل على العمل بجهد أكبر للتوسع إلى أقصى قدرتها.

أعراض الحساسية

يمكن للحساسية أن تُسبب ضيق التنفس عند الأطفال-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن للحساسية، سواء كانت ناجمة عن الطعام أو المواد المستنشقة مثل الغبار أو وبر الحيوانات أو حبوب اللقاح، أن تُسبب ضيق التنفس عند الأطفال، فعندما يتعرض الطفل المصاب بالحساسية لمسببات الحساسية، يعمل الهيستامين في جسمه بشكل مفرط لمحاربة مواد لا تعتبر خطيرة في الواقع.

نتيجةً لذلك، قد تحدث عدة ردود فعل تحسسية، مثل السعال والحمى والإنفلونزا، وحتى التهابات الجهاز التنفسي. يجب عليكِ أيضاً أن تكوني على دراية بخطر حدوث رد فعل تحسسي شديد يُسمى الحساسية المفرطة.

حالات الربو

يعد الربو حالة مزمنة، غالباً ما تبدأ في مرحلة الطفولة وتستمر حتى البلوغ. إذا اشتكى الطفل من ضيق التنفس بشكل متكرر، فقد تكون هذه الحالة هي السبب، فيصاب الطفل بأعراض الربو عندما تلتهب الشعب الهوائية، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى تورم الشعب الهوائية وتضييقها وإنتاجها مخاطاً أكثر من المعتاد، فعندما لا تحصل الرئتان على ما يكفي من الهواء، يواجه الطفل صعوبة في التنفس، ويميل تنفسه إلى أن يصبح أسرع وأكثر سطحية، مصحوباً بأصوات أزيز.

الالتهاب الرئوي

أحد أمراض الرئة التي يمكن أن تسبب أعراضها ضيق التنفس عند الأطفال هو الالتهاب الرئوي (عدوى الرئتين)، وتؤدي هذه الحالة إلى انخفاض كبير في إمدادات الأكسجين التي تدخل الدم، بحيث لا يعمل عدد من خلايا الجسم بشكل طبيعي بسبب نقص الأكسجين.

هناك العديد من مشاكل الرئة الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس عند الأطفال، مثل الانسداد الرئوي، واسترواح الصدر، والسل، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وسرطان الرئة.

مشاكل القلب

يمكن أن يؤدي التضييق أو الانسداد الذي يحدث في الأوعية الكبيرة في القلب إلى منع وصول الأكسجين إلى الجسم.

يمكن أن تكون أمراض القلب عند الأطفال، بما في ذلك عيوب القلب الخلقية، والتي تتميز بنبضات قلب غير طبيعية، سبباً أيضاً لضيق التنفس عند الأطفال.

ليس هذا فحسب، بل إن المشاكل في عضلة القلب أو بطانة الكيس المحيط بالقلب يمكن أن تسبب الأمر نفسه أيضاً.

كيفية التعامل مع ضيق التنفس عند الأطفال

يعتمد علاج ضيق التنفس لدى الأطفال على سبب الأعراض وشدتها. وفي المقابل، إليكِ بعض العلاجات المتاحة لضيق التنفس لدى الأطفال.

إعطاء الأكسجين إذا كان طفلك يتنفس بصعوبة.

أجلسي الطفل بشكل مستقيم لتسهيل عملية التنفس.

استخدام موسعات الشعب الهوائية (على سبيل المثال، ألبوتيرول لعلاج الربو).

إعطاء المضادات الحيوية في حالة وجود عدوى مثل الالتهاب الرئوي.

إجراء تمارين التنفس في حالات ضعف الجهاز التنفسي.

علاج الطفل على الفور في حالة الاختناق بجسم غريب.

استخدم العلاج النفسي إذا كان السبب هو القلق.

متى تجب رؤية الطبيب؟

ضيق التنفس عند الأطفال قد يكون علامة على حالة خطيرة، وتتطلب عناية طبية فورية؛ إذا كانت مصحوبة بالأعراض التالية.

ضيق في التنفس أثناء الراحة.

زرقة الشفاه أو الأظافر.

انخفاض الوعي.

تشبع الأكسجين أقل من 90%.

بالإضافة إلى ذلك، يجب اصطحاب الأطفال إلى الطبيب؛ إذا كانت صعوبات التنفس تؤثر على الأنشطة اليومية، أو لا تتحسن خلال بضعة أيام، أو تصاحبها حمى شديدة، وسعال دموي، وألم في الصدر.

ويعتبر العلاج السريع مهماً لمنع حدوث المضاعفات، وخاصة في بعض الحالات مثل الالتهاب الرئوي الشديد أو ضعف الجهاز التنفسي، فكلما تم تحديد السبب مبكراً، كان علاجه أسهل، مما يُسرّع عملية الشفاء.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.