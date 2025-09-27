انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يبارك بذكرى تأسيس السومرية: ندعم كل منبر وطنيٍّ حرٍّ ينقل الحقيقة بموضوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في تهنئته لـ السومرية، "نبارك لقناة السومرية الفضائية، إدارةً وملاكاتٍ، الذكرى الـ21 لتأسيسها، متمنّين لها دوام التألّق والنجاح في أداء رسالتها الإعلامية".



وأضاف، "كما نجدد دعمنا لكل منبر وطنيٍّ حرٍّ ينقل الحقيقة بموضوعية، ويسهم في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الحوار البنّاء بين مختلف أطياف الشعب العراقي، وخدمة المواطن، وإعلاء كلمة العراق، متمنّين لها المزيد من التقدّم والعطاء".

