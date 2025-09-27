فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 04:02 مساءً - تعيش الفنانة فريدة سيف النصر حالة من الحزن والقلق بسبب تدهور الحالة الصحية لشقيقها وتواجده في المستشفى لتلقي العلاج المناسب للأزمة القلبية.

شقيق فريدة سيف النصر يمر بوعكة صحية

كشفتأن شقيقها طالب برؤية أولاده لكن غير مسموح بالزيارة، فطالبت الأطباء بالإنتباه للجانب الإنساني وتأثيره على الحالة النفسية للمريض، وكتبت منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قالت فيه: "رجاءً وليس أمرًا.. الدكاترة المحترمين اللي حقيقي ما قصروش مع بدر الدين جلال سيف النصر أخويا.. لكن الحالة النفسية زيها زي العلاج وساعات أهم... حالًا توقف قلب أخويا مرتين يا قلبي.. ولما فتح عينه عايز يشوف حد من ولاده أو زوجته.. ماينفعش إنسانيا يتمنعوا لأنها ممكن تكون آخر الأمنيات"

وتابعت حديثها قائلة: "إنسانيا رجاء خلوه يحس بوجود أي حد منهم، لازم الرحمة فوق المفروض وفوق الروتين، كده ما ينفعش وأنا في الطريق ادعوا له يا حبايبي.. وقدر الله وما شاء فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله".

تفاعل عدد كبير من متابعي فريدة مع هذا المنشور وقاموا بالدعاء للمريض حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية، وطالبها البعض بالإلتزام بتعليمات الطبيب لتجنب أي مضاعفات، بينما أيد البعض رأيها في الاهتمام بالجانب الإنساني.

على جانبٍ آخر، كانت فريدة سيف النصر قد تصدرت ترند مؤشرات خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما انتقدت ظهور الفنانين والمشاهير على تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، واعتبرت أن هذا الأمر يسيء لهم ويقلل من مكانتهم الفنية، ووجهت رسالة خاصة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي طالبته بالتصدي لهذا الأمر.

مسلسل "العتاولة" آخر أعمالها

شاركت فريدة سيف النصر في مسلسل "العتاولة" في رمضان 2024، مع نخبة من النجوم نذكر من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، هدى الأتربي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، وغيرهم، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

تدور قصة مسلسل العتاولة حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" مجرمين محترفين وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكن ينشأ صراع دموي بين الشقيقين ويملأ الانتقام قلبهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما في السجن.

يمكنكم متابعة فريدة سيف النصر تتعرض للسرقة على واتس آب.. ما القصة؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».