رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية الروسي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

إلتقى رئيس الوزراء الدكتور كامل ادريس اليوم بمقر المنظمة الدولية بنيويورك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وذلك بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين الروس والسودانيين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين السودان وروسيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ودعم روسيا لترسيخ السلام والاستقرار في السودان، وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمجالات التعليم والأمن والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء، تحيات رئيس المجلس السيادي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معبراً عن شكر وتقدير الشعب السوداني للحكومة والشعب الروسي لما ظلت تلعبه روسيا من دور بناء في دعم السودان وشعبه في المحافل الدولية، لا سيما في مجلس الأمن الدولي.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس على أن مواقف روسيا تاريخية ووجدت التقدير من كافة أبناء الشعب السوداني.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت في دعم مؤسسات الدولة السودانية، ورفض روسيا لأي محاولات يائسة لتقويض الحكومة الشرعية بإنشاء حكومة موازية.

وشدد على ضرورة بناء شراكات استراتيجية مع السودان تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، واحترام السيادة وملكية السودان لقراره الوطني.

حضر اللقاء من الجانب السوداني كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، ورئيس بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، وسفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير محمد عبد الله إدريس، ووكيل وزارة الخارجية السفير إدريس إسماعيل فرج الله، والوزير المفوض عمار محمد محمود، والوزير المفوض فيصل عبد العظيم.

سونا