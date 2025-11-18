انت الان تتابع خبر مستجدات العملية الانتخابية وتشكيل الحكومة على طاولة فائق زيدان ومسعود بارزاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "زيدان التقى اليوم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني على هامش زيارته إلى مدينة دهوك لحضور أعمال منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن".وأضاف المجلس، أن "الجانبين بحثا مستجدات العملية الانتخابية الأخيرة، وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وفقاً للدستور".

من جهته أشاد مسعود بارزاني بالقضاء العراقي في حماية المسار الديمقراطي، بحسب البيان.

