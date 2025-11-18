تحديث توقع سعر الذهب اليوم 18-11-2025

تراجع سعر النفط خام برنت (BRENT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي نسبياً، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص هبوط السعر على المدى القريب.