انت الان تتابع خبر السامرائي يصل إلى دهوك للمشاركة في منتدى السلام والأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي، انه "ألقى كلمةً خلال الجلسة الرئيسة للمنتدى، استهلّها بتوجيه الشكر للجامعة الأمريكية في دهوك على تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكداً أنّ "نجاح الانتخابات التشريعية في العراق شكّل محطة مفصلية تعيد الثقة بالمؤسسات، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة يكون فيها المواطن محور السياسات العامة".وتابع، ان "المنطقة تشهد تحولات متسارعة تتطلب مقاربات متوازنة تُعلي مصلحة الدولة، مؤكداً أنّ "العراق بحاجة إلى حماية مصالحه وعدم السماح بزجه في صراعات المحاور، مع السعي في الوقت ذاته إلى لعب دور إيجابي في صناعة التهدئة وتقريب وجهات النظر".

واردف السامرائي، بحسب البيان: " وتطرّق إلى أهمية دور المؤسسات الدستورية وضرورة ترسيخ القانون لضمان الاستقرار، إضافةً إلى الحاجة إلى رؤية اقتصادية شاملة تقوم على تنويع الموارد وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات"، مشيراً إلى أن "دحر الإرهاب وعودة الأمن يمثّلان أساساً حقيقياً لانتعاش الاقتصاد وتوسيع فرص الاستثمار".