تحديث توقع سعر الفضة اليوم 18-11-2025

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز من هيمنة هذا المسار، خاصة مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.