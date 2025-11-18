تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 18-11-2025

هبط سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مستنفذاً بذلك فرصه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واستكمال المسار التصحيحي الصاعد على المدى القصير، حيث تعتبر هذه آخر فرصه لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لذلك، ولكن نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع الزوج تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضفي سلوكاً سلبياً حول الزوج يشكك في عزمه على الصعود.