شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 18-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-18 03:44AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الفضة (SILVER) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، خاصة وأن هذا تزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغط السلبي المؤثر على حركة السعر، ما يعزز من فرص تمديد تلك الخسائر في الفترة القادمة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.