تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 18-11-2025

يستقر سعر الفضة (SILVER) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، خاصة وأن هذا تزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغط السلبي المؤثر على حركة السعر، ما يعزز من فرص تمديد تلك الخسائر في الفترة القادمة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.