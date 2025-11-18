الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 18-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-18 03:44AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الفضة (SILVER) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، خاصة وأن هذا تزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغط السلبي المؤثر على حركة السعر، ما يعزز من فرص تمديد تلك الخسائر في الفترة القادمة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

