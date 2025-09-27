دعم متزايد ومشاريع واعدة.. مخرجات لقاء بين رئيس وزراء السودان والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

التقى معالي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل الطيب إدريس، و البروفيسور بينيدكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة نيويورك، في مقر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة.

حضر اللقاء من الجانب السوداني كل من: وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، والسفير إدريس فرج الله، والسكرتير الثاني هبة جعفر أبو حاج.

ومن جانب البنك، شاركت السيدة كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي، والسيد أولارانتي دوهيرتي، المدير العام، إلى جانب عدد من كبار موظفي البنك.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والبنك خلال الفترة المقبلة.

وأشاد معالي رئيس الوزراء بالإنجازات التي حققها البنك في القارة الأفريقية، مؤكداً حرص السودان على تذليل العقبات التي تعترض عمل البنك في تمويل المشروعات التنموية، ومعرباً عن تقديره لجهود البنك المتواصلة في دعم السودان.

من جانبه، جدد البروفيسور أوراما التزام البنك بالتعاون مع الحكومة السودانية، مشيراً إلى وجود ترتيبات جارية مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

كما أعلن عن مشروعات تنموية مرتقبة في السودان، خاصة في قطاع الكهرباء، مؤكداً أهمية السودان ودوره المحوري في القارة الأفريقية.