هل تنزعج بسمة بوسيل من الشبه بين أولادها وتامر حسني؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 04:02 مساءً - أجرت الفنانة بسمة بوسيل مؤخراً لقاء مصور كشفت من خلاله العديد من أسرار حياتها الشخصية، وعلاقتها بأولادها، وطليقها الفنان تامر حسني، إضافةً إلى رأيها في كلٍ من شام الذهبي، رامز جلال، هنا الزاهد، ورضوى الشربيني.

بسمة بوسيل تعلق على شبه أولادها مع تامر حسني

View this post on Instagram A post shared by Gossips (@gossipsonline_)

بسمة تكشف أسرار شام الذهبي

صداقة قوية تجمعها برضوى الشربيني

في البداية تحدثتعن الشبه الكبير بين أطفالها الثلاثة ووالدهم الفنان تامر حسني، وأكدت أنها لا تنزعج من هذا الأمر نهائياً، مؤكده أن ابنتها الأولى نسخة مصغرة من والدها والثانية تشبهما معاً، أما نجلها الأصغر آدم فتدَّعي أنه يشبهها بشكلٍ كبير، لكن البعض يعتقد أنه يشبهبسبب شكل الحواجب.وتحدثتأيضاً عن علاقتها ببعض الأصدقاء من بينهم شام الذهبي، وأكدت أنها تشبه الأطفال الصغار، وقالت عنها: "بتوقَّع طول الوقت حاجات على نفسها ولازم تشوفوها في البيت"، أما عن رامز جلال فقالت أن الجميع يعتقد أنه شخصية شريرة بسبب المقالب، لكنها أكدت أنه من أطيب الأشخاص اللذين قابلتهم في حياتها، بالإضافة إلى أنه جدع مع أصدقائه.وعن علاقة الصداقة التي تجمعها برضوي الشربيني، أكدت أن شخصية رضوى ليست كما يعتقد البعض بسبب مناصرتها للمرأة، مؤكدة أنها حاولت بكل الطرق منع طلاقها منوقالت عنها: "رضوى الشربيني جميلة ودمها خفيف مع أصحابها، الناس واخدة فكرة إنها قادرة وبتقول للست ماتبصيش للراجل، ولكن هي مش كده خالص، وممكن تموت نفسها عشان صحابها، لما كنت بتطلق، قولت لها هعمل لك بلوك لغاية ما أخلص".

وأكدت بسمة أن علاقتها بتامر حسني رغم الانفصال جيدة وقائمة على الحب والاحترام المتبادل، وقالت أن هذا القرار كان الأفضل من أجل صحة أطفالهما النفسية، مشيرة إلى أن كل منهما يحرص على التواجد في المواقف المميزة في حياتهما.

View this post on Instagram A post shared by Gossips (@gossipsonline_)

بسمة بوسيل ممثلة لأول مرة في السينما مع رامز جلال

على صعيدٍ آخر، تخوضأولى تجاربها في عالم التمثيل بوجهٍ عام، وذلك خلال فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، حيث تجسد دور البطولة النسائية أمامه، إذ وافقت على تجربة التمثيل التي تأجلت طوال السنوات الماضية، لتكمل بها دخولها عالم الفن بقوة بعدما احترفت الغناء منذ طلاقها من زوجها تامر حسني وتقديمها أكثر من أغنية ناجحة.

وتجسد بسمة بوسيل خلال أحداث فيلم "بيج رامي" شخصية فتاة تعيش قصة حب مع رامز جلال منذ الطفولة وتتطور هذه العلاقة بعدما يكبران خاصة مع التغييرات التي طرأت على شخصيتيهما، ويشارك في بطولة الفيلم محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

قد يعجبكم أحدثهم معتصم النهار.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية تعرفوا إليهم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»