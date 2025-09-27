أحرزت النّجمة جنيفر لورنس (خمسة وثلاثون عامًا) جائزة دونوستيا المرموقة خلال عرض فيلمها الجديد Die My Love مساء الجمعة (السّادس والعشرين من سبتمبر) في مدينة سان سيباستيان الإسبانيّة، لتصبح بذلك أصغر فنّانة في التّاريخ تنال هذا التّكريم العريق.
وفي كلمتها المؤثّرة لحظة تسلّم الجائزة، قالت لورنس: “أشكر مهرجان سان سيباستيان السّينمائيّ على منحي هذا الشّرف الكبير. أنا سعيدة جدًّا لوجودي هنا — ليس فقط من أجل الطّعام الّذي يُشكّل سببًا كافيًا للزّيارة — بل لأنّ لهذا المهرجان مكانة خاصّة، إذ يعشق النّاس السّينما وسرد القصص والفنّ وروح الأفلام. إنّه المكان الّذي يمكن أن يعرّفنا فيه كلّ ركن من العالم إلى الآخر، ويجمعنا في تجربة عاطفيّة مشتركة، وأحيانًا يذكّرنا في اللحظة المناسبة أنّنا جميعًا أكثر ترابطًا ممّا قد نظنّ.”
وتنضم جنيفر الى لائحةً من كبار النّجوم الّتي حصلت على هذه الجائزة سابقًا، منها: هيو جاكمان، كيت بلانشيت، بينيلوبي كروز، خافيير بارديم، ماريون كوتيار، إيثان هوك، وداني ديفيتو وغيرهم.
كما شاركت لورنس في جلسة التّصوير الرّسميّة الخاصّة بالمهرجان، إذ خطفت الأنظار بإطلالاتها الموقّعة من المصمّمة Phoebe Philo في العرض الأوّل والفوتوكول.
كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر لورنس تدخل التّاريخ بجائزة كبرى… إقرأ التّفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.