“كبرت البنّوت” وستتزوج… وليد توفيق وجورجينا رزق يستعدّان لليوم الكبير

تستعدّ عائلة الفنّان اللبنانيّ وليد توفيق وملكة جمال لبنان والكون السّابقة جورجينا رزق، لحدث استثنائيّ يوم الأحد المقبل، إذ تحتفل ابنتهما نورهان بزفافها إلى رجل الأعمال اللبنانيّ غدي حاكمة في العاصمة الإسبانيّة مدريد.

الحفل سيُقام في أجواء خاصّة يقتصر على العائلة والمقرّبين، التزامًا برغبة العروسَين اللذين اختارا مدريد كمكان للزّفاف لأنّ المدينة تحمل ذكريات البداية لقصّة الحبّ الّتي جمعتهما.

مع ذلك، لن يقتصر الاحتفال على إسبانيا، إذ يعتزم وليد توفيق، كما تردّد، تنظيم حفل ثانٍ في لبنان يشارك فيه الأصدقاء والمقرّبين.

كما اختار وليد توفيق المعروف بحبّه الشديد لابنته، أن يُهديها أغنية جديدة من كلمات الشّاعر نزار فرنسيس وألحانه.

نذكر أنّ وليد توفيق، قدّم مؤخّرًا أغنية “كبرت البنّوت” بنسخة جديدة بعد أن كتبها وغنّاها سابقًا الممثّل جورج خبّاز، خصوصًا أنّها تمثّل مشاعر كلّ أب يودّع ابنته إلى حياة زوجيّة جديدة.

صورة ابنة وليد وجورجينا