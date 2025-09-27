نور النبوي يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم كان ياما كان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - يواصل الفنان نور النبوي تصوير فيلمه الجديد "كان ياما كان"، استعداداً لطرحه خلال الفترة المقبلة، وأعلن لجمهوره أنه بدأ تصوير الفيلم في مدينة الأقصر.

كواليس فيلم كان ياما كان

عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، نشرمجموعة صور جديدة من كواليس العمل، والتي كشفت عن أجواء مرحة مميزة يعيشها صناع العمل خلال فترة التصوير، وكتب تعليق قال فيه: " بسم الله..بدأنا تصوير فيلم كان ياما كان فى أحلى مدن العالم الأقصر، فيلم بيتعمل من القلب و يارب يوصل للقلب، متشرف بالشغل مع كل الأساتذة ممثلين العمل و يارب الفيلم يعجبكم، كان ياما كان إنتاج الأستاذ أحمد بدوي تأليف الأستاذ إياد صالح وإخراج الأستاذ أحمد عماد".

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصور وأبدوا إعجابهم بأجواء الفيلم الذي من الواضح أنه سيكون مليئاً بالكوميديا والمواقف الرومانسية الشبابية، ومن خلال فيلم "كان يا ما كان"، يؤكد نور النبوي مجدداً مكانته كفنان شاب يسير بخطى ثابته نحو النجومية، خاصةً وأنه أثبت نجاحاته من خلال بطولات العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

أبطال وصُنّاع فيلم "كان ياما كان"

نور النبوي بطل الجزء الثاني من فيلم City of Life

فيلم "كان ياما كان" الذي ينتمي إلى الأفلام الرومانسية الممزوجة بالكوميدية، يُشارك في بطولته إلى جانب، الفنانة ياسمينا العبد ومروان المسلماني، من تأليف إياد صالح، إخراج أحمد عماد، وإنتاج "فيلم سكوير" لـ أحمد بدوي، ومن المُقرر تصوير الفيلم ما بين الأقصر والقاهرة.في سياقٍ آخر، يشاركفي بطولة الجزء الثاني من فيلم دار الحي (City of Life) للمخرج الإماراتي علي مصطفى، وهذا بعد مرور 16 سنة على الجزء الأول والذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر الإماراتي عام 2009، حيث يُجسد شخصية "مالك"، الشاب المصري الذي يأتي من أمريكا بعد وفاة والده إلى دبي لاستكمال تعليمه، ليبدأ حياة جديدة في الجامعة التي تضم شباباً من جنسيات وبيئات مختلفة، وتتشابه حياته مع حياة صديق والده "فيصل"، بطل الجزء الأول.

والفيلم قصة علي مصطفى، مؤلف ومخرج الجزء الأول، والفائز بجائزة المهر لأفضل صانع أفلام إماراتي بمهرجان دبي (2007)، والذي شارك في كتابة السيناريو والحوار مع فيصل هاشمي ونضال مرة، ويشارك أيضاً في الإنتاج من خلال شركته AFM.

