تراجع سعر البيتكوين وفقدان مستوى 110 ألف دولار وعملة XPL تسجل أفضل أداء يومي

شهد سعر عملة البيتكوين تقلبات حادة خلال الأسبوع، حيث تراجع السعر من أكثر من 115 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى شهري له دون 109 آلاف دولار، قبل أن يتعافى جزئيا مساء الجمعة ويستقر بالقرب من مستوى 110 ألف دولار.

جاء هذا التراجع بعد ارتفاع مؤقت إلى 118 ألف دولار يوم الخميس، مدفوعا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

إلا أن المكاسب لم تصمد طويلا، لتدخل البيتكوين في نطاق تذبذب بين 115 و116 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تفقد زخمها مجددا مطلع الأسبوع وتصل إلى 112 ألف دولار، ثم تتراجع لاحقا إلى أدنى مستوياتها هذا الشهر.

في آخر جلسات الأسبوع، ارتفع سعر البيتكوين فوق 110 ألف دولار لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى، وتتداول حاليا دونه بفارق ملحوظ.

ونتيجة لهذا الأداء، تراجعت القيمة السوقية للعملة إلى 2.175 تريليون دولار، مع هيمنة تبلغ 56.5% على سوق العملات البديلة.

على صعيد العملات الأخرى، واصلت الايثيريوم الهبوط لتصل إلى أقل من 4000 دولار بعد أن كانت عند 4500 دولار الأسبوع الماضي، قبل أن تتعافى لفترة وجيزة فوق 4000 دولار، لكنها عادت للتراجع لاحقا.

ورغم الأداء الضعيف لمعظم العملات البديلة، برزت بعض الاستثناءات.

حيث ارتفعت عملة XPL بنسبة 22% خلال 24 ساعة، تلتها MYX بنسبة 18%، بينما سجلت عملات مثل WLFI وMNT وWLD مكاسب يومية تراوحت بين 4% و14%.

لا تزال القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو عند مستويات ضعيفة تبلغ نحو 3.85 تريليون دولار، بعد أن فقدت أكثر من 300 مليار دولار خلال أسبوع.

