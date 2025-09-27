شركة "Circle" تُطلق بروتوكول استرداد الأموال على بلوكشين "Arc"

تستعد شركة “Circle” لإطلاق بروتوكول استرداد أموال جديد على بلوكشين “Arc” التابعة لها، بهدف معالجة تحديات الاحتيال والامتثال المرتبطة بمعاملات العملات المستقرة.

يعتمد البروتوكول على آلية احتجاز المدفوعات المتنازع عليها في حساب ضمان، مع إمكانية تسوية النزاعات عبر محكّم مستقل، ما يمنح البنوك وفرق الخزانة وسيلة مباشرة لإدارة الخلافات على شبكة البلوكشين.

أُطلق بلوكشين “Arc” في أغسطس 2025 كشبكة بلوكشين مؤسساتية من الطبقة الأولى، مخصصة للمدفوعات المدعومة بالعملات المستقرة، وصرف العملات الأجنبية، وأسواق رأس المال.

تركّز الشبكة على الامتثال التنظيمي مع تمكين التسويات الفورية باستخدام USDC بين المؤسسات المالية.

وفي سبتمبر 2025، أعلنت “Circle” شراكة مع “فايربلوكس” لدمج بلوكشين “Arc” مع شبكتي “فايربلوكس” و “Circle” للمدفوعات، في خطوة تهدف إلى تسريع اعتماد USDC بين البنوك عبر توفير أدوات تسوية تضع الامتثال في المقدمة.

تأتي هذه المبادرة استجابة لتزايد الطلب المؤسساتي على بنية تحتية للدفع عبر البلوكشين توفّر مستوى حماية مماثل للأنظمة المصرفية التقليدية ضد الاحتيال.

ومع توسع اعتماد العملات المستقرة في مجالات مثل الرواتب والتسويات المالية، أصبحت الحاجة إلى حلول نزاعات آمنة وفعّالة على الشبكة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

