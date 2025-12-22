انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يناقش أوراق عمل لحسم تسمية رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الإطار التنسيقي في بيان، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين في مكتب الشيخ همام حمودي، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للّجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".

وأضاف أن "الاجتماع شهد نقاشات معمّقة لاوراق عمل مقدمة من قوى الاطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".

وأكد الإطار التنسيقي وفق البيان، موقفه الثابت الداعم لـ"حصر السلاح بيد الدولة وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد".