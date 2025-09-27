رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس ونائب رئيس غينيا الاستوائية يؤكدان على أهمية التضامن والتنسيق الإفريقي المشترك

- 1/2
التقى معالي رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الجمعة، بنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، السيد تيودورو مانغوي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وقد حضر اللقاء من الجانب السوداني وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر.
وخلال اللقاء، قدم معالي رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس تنويراً شاملاً لنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية حول تطورات الأوضاع في السودان في ظل الحرب المفروضة عليه من قبل الميليشيا المتمردة المدعومة دولياً، مشدداً على أهمية التنسيق الإفريقي المشترك لمنع التدخلات الخارجية في شؤون القارة، والتصدي لمحاولات فرض أجندات لا تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تبادل الدعم والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز المصالح المشتركة ويسهم في توحيد المواقف الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
