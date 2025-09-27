هل وصل سعر العملة الرقمية SOL إلى القاع؟

يتداول سعر العملة الرقمية سولانا (SOL) حاليا عند 202 دولار، مع حجم تداول يومي يتجاوز 11.1 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر العملة بنسبة 3% خلال 24 ساعة الماضية، إلا أن العملة لا تزال منخفضة بأكثر من 15% خلال الأسبوع، في ظل تراجع عام يشير بعض المحللين إلى أنه قد يمثل نهاية مرحلة تصحيح وبداية دورة صعودية جديدة.

أشار المحلل “ZYN” إلى أن حركة سولانا تتبع هيكل تراكم “ويكوف”، موضحا أن السعر انتقل من المرحلة “د” إلى المرحلة “هـ”، وهي عادة آخر مراحل التراكم قبل انطلاق السعر.

ووفقا لهذا النموذج، فإن التراجع الأخير قد يكون الانخفاض الأخير قبل موجة صعود محتملة، ومن الممكن أن SOL مهيأة للوصول إلى قيمة 500 دولار خلال الربع الرابع من هذا العام.

من جهتها، أوضحت “Wise Crypto” أن سولانا تتداول حاليا عند منطقة دعم رئيسية بين 180 و177 دولار، والتي تمثل الحد السفلي لقناة صاعدة بدأت منذ مارس.

كما يقع مؤشر القوة النسبية العشوائي (RSI) في منطقة التشبع البيعي، وهي إشارة غالبا ما تسبق حركات صعودية مفاجئة.

إذا تمكن السعر من الثبات فوق هذا الدعم، فقد يُمهّد الطريق نحو مستويات 240 إلى 250 دولار.

أما في حال كسر الدعم، فإن المستوى التالي المهم يقع عند 150 دولار.

وفقا لجملة التحليلات فإن الوضع الحالي يمثل لحظة حاسمة لسولانا، لذا على المتداولين انتظار تأكيد الاتجاه قبل اتخاذ قرارات جديدة.

