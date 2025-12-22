البيتكوين يرتفع مع عودة رهانات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون إن الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط في مياه دولية قبالة سواحل فنزويلا، ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 52 سنتًا، أو ما يعادل 0.86%، لتصل إلى 60.99 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتًا، أو 0.88%، إلى 57.02 دولارًا للبرميل.

وقالت جون غوه، كبيرة محللي سوق النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن «السوق بدأت تدرك أن إدارة ترامب تتبنى نهجًا متشددًا تجاه تجارة النفط الفنزويلي». ويشكّل النفط الفنزويلي نحو 1% من الإمدادات العالمية.

وأضافت غوه أن «أسعار النفط تلقت دعمًا من هذه التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في الخلفية، وذلك في سوق تتسم أساسياته بميول هبوطية واضحة».

وأفاد مسؤولون لوكالة «رويترز» يوم الأحد بأن خفر السواحل الأميركي يلاحق ناقلة نفط في مياه دولية قرب فنزويلا، في عملية ستكون الثانية من نوعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، والثالثة خلال أقل من أسبوعين إذا ما تكللت بالنجاح.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن تعافي أسعار النفط جاء مدفوعًا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض «حصار كامل وشامل» على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات، وما تبع ذلك من تطورات، إضافة إلى تقارير عن ضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت سفينة ضمن «أسطول الظل» الروسي في البحر المتوسط.

وكان خاما برنت وغرب تكساس قد تراجعا بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد، إن المحادثات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في ولاية فلوريدا بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، ركزت على توحيد المواقف، مضيفًا أن تلك الاجتماعات، إلى جانب محادثات منفصلة مع مفاوضين روس، كانت مثمرة.

لكن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن التعديلات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأميركية لم تُحسّن آفاق التوصل إلى سلام.