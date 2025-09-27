تكنولوجيا: هاتف سامسونج Galaxy S25 FE يحصل على أول تحديث.. وهذه أبرز المزايا الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت سامسونج أول تحديث برمجي لهاتفها Galaxy S25 FE بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاقه. ويجري حاليًا توزيع التحديث في كلٍ من آسيا وأوروبا، حيث يجلب معه تصحيح الأمان لشهر سبتمبر.

إلى جانب ذلك، أضاف التحديث ميزة جديدة في شريط Now Bar تتيح عرض تحديثات أسعار الأسهم المُسجَّلة مسبقًا في خدمة Google Finance، مع التركيز فقط على التغيرات الكبيرة في الأسعار.

وأكدت سامسونج أيضًا أن “سلوك الجهاز قد تحسَّن”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكالمعتاد، يتضمن التحديث تحسينات في الاستقرار والأداء العام لزيادة موثوقية الهاتف.

يحمل التحديث رقم البناء S731BXXU1AYIB، ويأتي بحجم 560 ميجابايت. وكما هو معتاد، يتم إصداره على مراحل، لذا إذا لم يصل بعد إلى هاتفك، فاعلم أنه في الطريق وسيصل قريبًا.

المصدر