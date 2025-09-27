صدمة.. لماذا حذف «فيسبوك» صورة تأشيرة أمريكا لرئيس الأهلي المصري؟

حذفت منصة «فيسبوك» صورة تأشيرة السفر التي حصل عليها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، للولايات المتحدة الأمريكية.

وقد جاء نشر الصورة في البداية ليرد على مزاعم متداولة حول رفض طلب تأشيرة الخطيب.

رد الأهلي على مزاعم «شلبي»

وتعود بداية القصة إلى نشر جمال جبر، مدير الإعلام بالنادي الأهلي، صورة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، تظهر تأشيرة سفر الخطيب التي تم الحصول عليها بتاريخ 27 إبريل الماضي لزيارة الولايات المتحدة.

وكان الهدف من نشر هذه الصورة هو الرد على تصريحات الإعلامي مدحت شلبي التي أدلى بها في برنامجه على قناة MBC MASR2، والتي ادعى فيها أن السفارة الأمريكية رفضت منح الخطيب تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة. وزعم شلبي أن اعتذار الخطيب عن رئاسة بعثة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في يونيو الماضي لم يكن لأسباب صحية كما أُعلن، بل لسبب يتعلق برفض التأشيرة.

«فيسبوك» يتدخل ويثير الجدل

فوجئ المتابعون بعد فترة قصيرة بحذف منصة «فيسبوك» لصورة تأشيرة الخطيب، ما أثار تكهنات كثيرة حول سبب الحذف. وذهب بعضهم إلى احتمالية وجود خطأ في التأشيرة نفسها كسبب وراء تدخل المنصة.

ورداً على هذا الجدل، نشر جمال جبر تدوينة توضيحية أخرى قال فيها: «للتوضيح والتأكيد. قام فيسبوك بحذف البوست باعتباره يحتوي على معلومات غير مسموح بتداولها. ومع ذلك، المهم أن الرسالة وصلت».

صحيفة الخليج