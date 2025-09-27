دورة بكين: فوز ساحق لشفيونتيك يضعها في الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - بكين : سحقت البولندية إيغا شفيونتيك الصينية يوان يووي 6 0، 6 3 وبلغت السبت الدور الثالث من دورة بكين (1000) في كرة المضرب.

وتلاقي المصنفة ثانية عالميا في الدور المقبل الكولومبية كاميلا أوسوريو، المصنفة 83 عالميا، الفائزة على الروسية آنا كالينسكايا 6 1، 4 6، 6 4.

وكسرت شفيونتيك باكرا إرسال خصمتها لتفرض إيقاعها في مباراة من طرف واحد، أمام اللاعبة المشاركة ببطاقة دعوة والمصنفة 110 عالميا.

قالت ابنة الثالثة والعشرين عن خصمتها التي حصلت على دعم الجماهير المحلية "كانت تقرأ اللعبة جيدا. لم يكن الأمر سهلا وكل شوط كان متقاربا".

وشفيونتيك، حاملة لقب 6 بطولات كبرى، هي المصنفة الأولى في بكين، بعد انسحاب الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بسبب الإصابة.

وأحرزت البولندية لقب دورة الألف نقطة عام 2023، لكنها غابت العام الماضي لأسباب وصفتها بالشخصية.

تبين لاحقا انها قبلت إيقافا لمدة شهر واحد بسبب قضية منشطات، اثر تناولها مادة محظورة.