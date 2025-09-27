ترامب يصف المحادثات بشأن غزة بالـ "مثمرة"، ومقتل 40 فلسطينياً بالقطاع فجر السبت

الرياص - اسماء السيد - قُتل 40 فلسطينياً في أنحاء قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، "مع استمرار الغارات المكثفة وعمليات نسف المنازل" من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر طبية لـ "وفا" إن "40 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث وصل إلى مستشفى الشفاء 9 شهداء، و14 شهداء إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و10 إلى مستشفى العودة، وشهيد واحد إلى مستشفى ناصر، و6 إلى مستشفى الأقصى".

ونوهت أن "من بين الشهداء، "شهيد من طالبي المساعدات في منطقة "نتساريم".

Reuters عملية عسكرية إسرائيلية، في مدينة غزة، 26 سبتمبر/ أيلول 2025

ترامب: المحادثات مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة مكثفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن المحادثات بشأن غزة مع دول في الشرق الأوسط كانت مكثفة.

وأضاف أن إسرائيل وحركة حماس على علم بالمحادثات، وقال إن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً من أجل التوصل إلى اتفاق.

واجتمع ترامب مع قادة ومسؤولين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في غزة التي تتعرض لهجوم متصاعد من إسرائيل حليفة واشنطن.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن ترامب قدم مقترحات لهؤلاء القادة تضمنت خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال للتواصل الاجتماعي "تستمر المفاوضات المكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما كان ذلك ضرورياً من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح. جميع دول المنطقة مشاركة".

وكتب ترامب "حماس على دراية كبيرة بهذه المناقشات، وتم إبلاغ إسرائيل على جميع المستويات". ولم يذكر في منشوره أي تفاصيل أخرى، لكنه وصف المناقشات بأنها "ملهمة ومثمرة".

وقال مسؤولون في إدارة ترامب هذا الأسبوع إنه من المرجح حدوث انفراجة بشأن غزة قريباً على الرغم من القصف الإسرائيلي للقطاع.

الولايات المتحدة ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو بسبب قيامه بما وصفته بـ"أفعال تحريضية" أثناء وقفة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك.

وقالت الخارجية على منصة "إكس" "في وقت سابق السبت "وقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في أحد شوارع نيويورك وحض جنوداً أمريكيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف".

أضافت "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".

وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جذب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الانتباه على نطاق واسع، حين دعا قبل يومين دول العالم إلى "توحيد الجيوش من أجل تحرير فلسطين".

كما نشر بيترو على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لنفسه وهو يخاطب حشداً كبيراً بالإسبانية عبر مكبر صوت، الجمعة، فيما نقل مترجمه تصريحاته التي دعت "بلدان العالم" لتقديم جنود من أجل جيش "أكبر من ذاك الأمريكي".

وقال "لذلك، من هنا في نيويورك، أطلب من جميع جنود جيش الولايات المتحدة عدم توجيه بنادقهم نحو الإنسانية. أرفضوا أوامر (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب! أطيعوا أمر الإنسانية".

Reuters الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يخاطب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، من خلال مترجم، خارج مقر الأمم المتحدة.

وأفاد بيترو بأنه يحمل جنسية إيطالية وبالتالي لا يحتاج إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وكتب وزير الداخلية الكولومبي أرماندو بينديتي على "إكس" الجمعة إنه "كان ينبغي إلغاء تأشيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدلاً من تأشيرة بيترو".

وقدم بيترو إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ندد في خطابه الثلاثاء بإدارة ترامب ودعا إلى تحقيق جنائي في الضربات الأميركية الأخيرة على قوارب يشتبه بأنها تنقل المخدرات في الكاريبي.

ورغم التحالف التاريخي بين البلدين، إلا أن العلاقات تدهورت في عهد بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا.

"إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها"

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، من أن إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب حربها على غزة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الزعيم اليوناني من يمين الوسط إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها لا تستطيع "تبرير مقتل آلاف الأطفال".

أضاف ميتسوتاكيس أن "اليونان تحافظ على شراكة استراتيجية مع إسرائيل، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث بوضوح وصراحة".

وحذر من "أن مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها".

وتابع "أقول لأصدقائي الإسرائيليين إنهم يخاطرون بابتعاد كل حلفائهم المتبقين إذا استمروا في مسار عمل يقضي على إمكانية حل الدولتين".

ولم تعترف اليونان بدولة فلسطينية أسوة بدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.

واضطرت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي اتهم في كلمته أمام الأمم المتحدة الجمعة قادة غربيين "بتأجيج معاداة السامية"، إلى التحليق فوق اليونان أثناء توجهه إلى نيويورك لتفادي المرور في أجواء دول أخرى بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.