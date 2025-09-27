أروى جودة في يوم ميلادها.. مكياج وتسريحات شعر تتنوع بين الرقي والجرأة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 02:09 مساءً - أروى جودة، النجمة المصرية التي أسرت القلوب بجمالها الطبيعي وحضورها الآسر، تحتفل في 27 سبتمبر بيوم ميلادها، وهو موعد مميز يذكّرنا دائماً بأنها واحدة من أكثر النجمات أناقة وتميزاً في العالم العربي. لا يقتصر بريق أروى على موهبتها الفنية فقط، بل يمتد إلى إطلالاتها التي تخطف الأنظار في كل ظهور لها، سواء على السجادة الحمراء أو في جلسات التصوير أو حتى في إطلالاتها اليومية العفوية، فهي تعرف تماماً كيف توظّف ملامحها الجذابة؛ من خلال مكياج متنوع يُبرز سحر عينيها وبشرتها المشرقة، وتختار تسريحات شعر أنثوية تكمل حضورها الراقي.

تتألق أروى جودة عادة بالمكياج الذي يجمع بين البساطة والرقي، حيث تعتمد في أوقات كثيرة على الإطلالة النيود الناعمة التي تبرز ملامحها الطبيعية، بينما تفضّل في المناسبات الخاصة المكياج السموكي الجريء؛ الذي يمنحها جاذبية لا تقاوم. أما تسريحات شعرها، فتتنوع ما بين الشعر المنسدل المفرود بأسلوب انسيابي يعكس شخصيتها الهادئة، والكيرلي الحيوي الذي يضفي لمسة شبابية، مروراً بالرفعات الأنيقة التي تمنحها مظهراً ملكياً.

سحر الإطلالة الكلاسيكية الجريئة

https://www.instagram.com/p/DDxog_DM4xN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أطلّت أروى جودة بتسريحة ذيل الحصان المرفوع بأسلوب أنيق يبرز ملامح وجهها، مع خصلة شعر منسدلة على جانبي الوجه؛ لإضفاء لمسة ناعمة وأنثوية. أما مكياجها فجاء قوياً وجذاباً بظلال سموكي رمادي متدرج، مع كحل أسود يحدد عينيها ويمنحهما عمقاً ساحراً، إلى جانب رموش طويلة بارزة عززت من جاذبيتها. واختارت أحمر شفاه نيود متناسقاً مع قوة العينين، لتجمع بين الرقي والجرأة في إطلالة كاملة الأناقة.

أناقة الكاريه الناعمة

https://www.instagram.com/p/DDSmZ7Zo2ik/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اختارت أروى جودة إطلالة عصرية بتسريحة الشعر الكاريه المنسدل حتى الكتف، ما أضفى على مظهرها لمسة شبابية أنيقة. ونسقت معها مكياجَ نيود هادئاً يبرز نعومة ملامحها، مع كحل أسود عريض فوق العيون؛ منحها نظرة قوية وجذابة. وأكملت اللوك برموش طويلة بسحبة رقيقة مع أحمر شفاه نيود متناسق؛ ليعكس مزيجاً من البساطة والرقي.

البومبيه الأنيق مع لمسة أنثوية

https://www.instagram.com/p/DDVQE05usFS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تألقت أروى جودة بتسريحة الشعر المرفوع بأسلوب البومبيه من المنتصف، مع خصلات منسدلة بانسيابية على الظهر وفرق أوسطي أنيق يبرز توازن الإطلالة. وفي مكياجها؛ اختارت ظلال عيون زهرية ناعمة زادت من إشراقة نظرتها، مع تحديد العيون بالكحل الأسود لإبراز جمالها. أما الشفاه فزيّنتها بأحمر شفاه زهري فاتح؛ منحها لمسة أنثوية راقية ومشرقة.

الكعكة العالية برونق راقٍ

https://www.instagram.com/p/DBg5a2mNFJ7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أطلّت أروى جودة بتسريحة الكعكة العالية الأنيقة مع فرق وسطي، فيما انسدلت خصلتان ناعمتان على جانبي الوجه؛ لتمنحها لمسة رومانسية جذابة. وجاء مكياجها متناغماً مع هذه الإطلالة، حيث اعتمدت السموكي البرونزي؛ الذي أضاء عينيها بسحر دافئ وراقٍ. وأكملت اللوك بأحمر شفاه بيج؛ زاد من رقتها، وجعل التركيز الأكبر على جاذبية العينين.

ذيل الحصان العصري مع لمسة أنثوية

https://www.instagram.com/p/CoIKLeuMxPR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ظهرت أروى جودة بتسريحة الشعر الملموم من الأمام في ذيل حصان مرتفع، انسدل بأناقة على كتف واحدة؛ ليمنحها مظهراً عصرياً وراقياً. ولإبراز جمال عينيها، اعتمدت الكحل الذي أحاط بهما بالكامل، مضفياً عمقاً وسحراً لنظرتها. أما الشفاه، فتلألأت بلون وردي فاتح؛ أضاف إليها لمسة رقيقة وأنثوية متكاملة.

اللوك الطبيعي بلمسة الغرة الجانبية

View this post on Instagram A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)

تألقت أروى جودة بشعر ناعم أنيق مع فرق جانبي وغرة جانبية منسدلة؛ أضفت لمسة رقيقة على ملامحها. أما مكياجها فجاء بأسلوب "اللامكياج"؛ الذي يبرز جمالها الطبيعي ببساطة متناهية. واكتفت بتحديد عينيها بالكحل على الجفون العليا، مع لمسات ماسكرا ناعمة؛ منحت نظرتها سحراً طبيعياً وجاذبية هادئة.

الويفي الكلاسيكي مع الأحمر الجريء

https://www.instagram.com/p/CXG9gP0Mxq9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

خطفت أروى جودة الأنظار بشعر ويفي منسدل مع غرة جانبية؛ أضافت لمسة أنثوية مفعمة بالأناقة الكلاسيكية. واعتمدت في مكياجها على أسلوب السموكي الممزوج باللون الأسود، الذي منح عينيها عمقاً وجاذبية خاصة. أما الشفاه، فتلألأت بأحمر شفاه أحمر لامع؛ ليمنح الإطلالة جرأة وسحراً لا يقاوم.