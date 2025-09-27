أحدث صيحات المكياج وتسريحات الشعر من أسبوع ميلانو للموضة لربيع وصيف 2026

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 02:09 مساءً - خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، تحوّلت المنصات العالمية إلى لوحة فنية تنبض بالحياة، حيث امتزجت الألوان الناعمة مع تسريحات الشعر المبتكرة؛ لتقدم إطلالات متجددة تلهم المرأة العصرية، تجمع بين البساطة والجرأة في آنٍ واحد، فقد جمع خبراء التجميل ومصففو الشعر بين المكياج النيود الناعم الذي يبرز إشراقة البشرة بجاذبية طبيعية، وبين تسريحة الشعر المموجة التي منحت العارضات لمسة أنثوية عفوية. هاتان الصيحتان تصدرتا المشهد، لتؤكدا أن الأناقة في الموسم الجديد تنبع من العودة إلى الطبيعة والاحتفاء بالأنوثة الراقية.

وإلى جانب هذه الإطلالات الكلاسيكية الراقية، حضرت أيضاً صيحات جمالية جريئة في عروض أسبوع الموضة بميلانو لربيع وصيف 2026، عززت من حيوية العروض، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر، التي تستعرضها لكِ "الخليج 365" في السطور الآتية

صيحة المكياج الطبيعي مع التسريحة نصف المرفوعة تزيّن ربيع وصيف 2026

من عرض سيريفانافاري Sirivannavari- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، برزت صيحة جمالية تحمل مزيجاً من النعومة والرقي في عرض دار سيريفانافاري Sirivannavari، حيث اعتمدت العارضات على مكياج ناعم يركز على صفاء البشرة وإشراقتها من دون مبالغة، مع لمسات خفيفة من الظلال النيود وأحمر شفاه شبه طبيعي يعزز أنوثة الإطلالة. أما الشعر فجاء بأسلوب التسريحة نصف المرفوعة، التي منحت الوجه إطاراً أنثوياً ناعماً، مع خصل منسدلة بحرية على الجانبين؛ لتضفي لمسة عفوية عصرية

صيحة البشرة الزجاجية مع تسريحة الكاريه بالفرق الوسطي تتألق في ربيع وصيف 2026

من عرض أونيتسيوكا تايغر Onitsuka Tiger- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

عكست دار أونيتسيوكا تايغر Onitsuka Tiger خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، مفهوماً جمالياً يجمع بين النقاء والجرأة العصرية، فقد تألقت العارضات بصيحة البشرة الزجاجية (Glass Skin) التي منحت الوجه إشراقة لامعة وملمساً صحياً متوهجاً، حيث برزت العناية الطبيعية بالبشرة كخطوة أساسية في إبراز هذا التأثير المضيء. أما المكياج فجاء نيود، ليترك للبشرة بريقها الطبيعي. ومن جهة الشعر، اختارت الدار أسلوباً بسيطاً وعملياً؛ من خلال تسريحة الكاريه الأنيقة مع الغرة المفروقة من الوسط، ما منح الإطلالة توازناً مثالياً بين البساطة واللمسة الأنثوية الراقية.

صيحة مكياج اللامكياج مع تسريحة الكعكة المزينة بشريط ناعم في ربيع وصيف 2026

من عرض ماكس مارا Max Mara- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لا تزال صيحة مكياج اللامكياج No-Makeup Look، تسيطر على موضة الجمال لهذا الموسم، حيث برزت بشكل لافت في عروض أسبوع ميلانو لربيع صيف 2026، لا سيّما في ماكس مارا Max Mara، التي ارتكزت على إبراز نقاء البشرة وتوهجها الطبيعي من دون أي تفاصيل بارزة، مع لمسات خفيفة من الهايلايتر وألوان شفاه قريبة إلى التدرجات الطبيعية، ما منح الوجه إشراقة صحية وعفوية. أما الشعر، فجاء مصففاً على شكل كعكة أنيقة مرفوعة ومزينة بشريط ناعم يحيط بالرأس؛ ليمنح الإطلالة طابعاً عملياً وعصرياً في آنٍ واحد.

صيحة الكحل الأسود مع التسريحة الكلاسيكية تضيء منصات ربيع وصيف 2026

من عرض كيجياو Keqiao- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، برزت في عرض دار كيجياو Keqiao صيحة جمالية دراماتيكية ساحرة أعادت إلى الأذهان قوة الجمال الكلاسيكي بلمسة عصرية، فقد اعتمد خبراء التجميل على صيحة الكحل الأسود المكثف المرسوم حول العينين بأسلوب يبرز نظرة قوية، ليمنح العارضة جاذبية آسرة تعكس قوة الحضور على المنصة. أما مكياج البشرة فجاء هادئاً ومحايداً، مع شفاه طبيعية وبشرة مخملية؛ لتبقى العيون محور التركيز الأساسي. ومن جهة الشعر، اختارت الدار تسريحة كلاسيكية ناعمة؛ بانسدال طبيعي يضفي لمسة أنثوية راقية تكمل حدة المكياج، مما خلق توازناً متناغماً بين الجرأة والرقي.

صيحة الشفاه البرغندية مع التسريحة الكلاسيكية تتألق في ربيع وصيف 2026

من عرض سبورتماكس Sportmax- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار سبورتماكس Sportmax، ضمن أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، تألقت العارضات بإطلالة أنثوية آسرة؛ جمعت بين الكلاسيكية والجرأة في آنٍ واحد، فقد خطفت الأنظار صيحة الشفاه البرغندية الحمراء، التي جاءت بتدرجات داكنة؛ تمنح الشفاه عمقاً وسحراً خاصاً، لتكون نقطة الارتكاز في المكياج. هذا اللون القوي عكس جرأة عصرية، في حين بقيت البشرة طبيعية ناعمة بلمسات خفيفة، مع عيون شبه خالية من التفاصيل، ليبقى التركيز منصباً على الشفاه. أما الشعر فجاء مصففاً بأسلوب ويفي طبيعي، منسدلاً بانسيابية مع فرق وسطي بسيط؛ يبرز جمال الملامح ويكمل الطابع الراقي للإطلالة.

صيحة أحمر الشفاه الأحمر مع الشعر المنسدل تتألق في ربيع وصيف 2026

من عرض إيترو Etro- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

برزت إطلالة جمالية آسرة في عرض دار إيترو Etro، خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار صيحة أحمر الشفاه الأحمر اللامع، الذي منح الشفاه جرأة وحضوراً طاغياً، ليصبح نقطة الارتكاز الأساسية في المكياج. اعتمد خبراء التجميل على إبقاء باقي تفاصيل الوجه طبيعية وناعمة، مع بشرة مضيئة وعيون خفيفة، ما أتاح للشفاه الحمراء أن تروي حكاية الأنوثة العصرية بكل ثقة. وجاء الشعر مصففاً بأسلوب منسدل وناعم بانسيابية طبيعية مع فرق وسطي بسيط؛ ليعكس هدوءاً ورقياً يتناغمان مع قوة اللون الأحمر. هذا التناقض المتوازن بين الشفاه الجريئة والتسريحة البسيطة؛ جعل الإطلالة عنواناً للأناقة الراقية في ربيع وصيف 2026، مؤكداً أن الأحمر سيبقى اللون الأبدي للجاذبية على صيحات المكياج التي لا تستغني عنها المرأة العصرية.

صيحة مكياج الأيلاينر المسحوب مع الشعر الطبيعي تتألق في ربيع وصيف 2026

من عرض ماركو رامبالدي MARCO RAMBALDI- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أعادت دار ماركو رامبالدي Marco Rambaldi خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، تعريف مكياج العيون وتسريحات الشعر بأسلوب عصري جريء، فقد اختار خبراء التجميل صيحة الأيلاينر الممتد نحو الأطراف، ما أضفى على العيون نظرة دراماتيكية قوية توازن بين الجرأة والفن. بينما جاء مكياج البشرة محايداً بخدود طبيعية وشفاه نيود، لإبراز العينين كعنصر أساسي في الإطلالة. أما الشعر، فجاء بتسريحة منسدلة بملمس طبيعي عفوي، مع حجم واضح عند الجذور، ما منح العارضة مظهراً عفوياً وحراً يعكس شخصية واثقة وغير متكلفة.

صيحة الرموش الملوّنة مع الشعر المجعد في ربيع وصيف 2026

من عرض موسكينو Moschino- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خطفت الأنظار إطلالة جمالية غير تقليدية، ارتكزت على صيحة الرموش الملونة التي جاءت بدرجات صفراء زاهية؛ لتمنح العينين بعداً فنياً جريئاً يعبّر عن روح دار موسكينو Moschino، خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، المتمردة. هذا الخيار المبتكر للرموش حوّل النظرة إلى لوحة نابضة بالحياة، مع مكياج بشرة طبيعي وشفاه بدون مكياج لتبقى الأضواء مسلطة على العيون. أما الشعر فجاء بأسلوب التسريحة المجعدة الطبيعية التي أضافت حجماً عفوياً؛ يوازن جرأة الرموش ويكمل الطابع المرح للإطلالة.