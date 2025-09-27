ما العلاقة بين فضول مولودك ومعدل ذكائه المبكر؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 02:09 مساءً - تحلم وتتمنى كل أم أن ينعم طفلها بالذكاء؛ لكي يكون متميزاً بين أقرانه من الأطفال الذين هم في سنه، ولأنها تحب أن يحوز طفلها على مكانة كبيرة ومميزة في المجتمع وينجح ويتقدم في حياته المستقبلية والمهنية، فلا أحد يتمنى للآخرين الخير مثلما يتمناه الأم والأب لأطفالهما، ومن باب هذه الأمنية وهذا الحرص فلا تتوقف الأمهات عن البحث عن علامات وإشارات الذكاء المبكرة لدى الطفل.

تكتشف الأم أن طفلها الصغير فضولي، ولكنها لا تربط بين الفضول والذكاء على الإطلاق، كما أن هناك علامات طريفة ليست بالحسبان تدل على ذكاء مبكر للطفل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة زهرة الوفيق، حيث أشارت إلى علامات وإشارات تساعدك كيف تكتشفين العلاقة بين فضول مولودك ومعدل ذكائه المبكر، والذي ترغبين في أن يتمتع به طفلك ومن هذه العلامات أنه يطيل النظر في وجهك، ويحفظ الوجوه سريعاً وغيرها من العلامات في الآتي:

كيف تربطين بين فضول المولود وارتفاع معدل ذكائه؟

مولود يتواصل مع والديه

اعلمي أن المولود الصغير يعرف أمه في عمر مبكر، ولذلك فالطريقة التي يتعرف بها مولودك إليك هي طريقة تدل على ارتفاع معدل ذكاء الطفل لأن الطفل الذكي سوف تلاحظين أنه منذ أيامه الأولى يحدق بك كثيراً، كما أنه ينظر مباشرة في عينيك، وكأنه يحاول أن يدرس خريطة وجهك، وهذه طريقة لا يقوم بها معظم المواليد على الإطلاق.

توقعي أن طفلك الذكي سوف يقوم بالطريقة السابقة في التحديق مع أشخاص آخرين مثل الأب والجدة التي جاءت فرحة بقدومه، وكذلك مع باقي إخوته الصغار لأن التحديق في الوجوه لن يكون فضولاً بل اكتشافٌ يدل على ذكاء مبكر يجب أن تفرحي به.

لاحظي أن مولودك سوف يكون مرتفع الذكاء في حال كان لديه اهتمامه باكراً بمحيطه، فهو لن يكون محدد الاتجاه بل سوف تجدين أنه يلتفت كثيراً حتى أثناء الرضاعة وحين تحملينه وتمرين به أمام أشخاص آخرين أو أمام أشياء مميزة مثل شجرة كبيرة أو قطعة أثاث ضخمة.

اعلمي أن الطفل الذكي هو طفل فضولي، حيث تلاحظين أن طفلك ينظر إلى الأشياء المادية أيضاً في سن مبكرة، والتي تحيط به وليس فقط إلى الأشخاص، ولذلك فهو يبحث في عقله عن العلاقة بين هذه الأشياء وأسباب وجودها، وبالتدريج سوف يكتشف علاقة الإنسان بها مثل الأجهزة الكهربائية.

توقعي أن طفلك الذكي سوف يكون فضولياً لدرجة لا توصف، وكأنه يحاول أن يفلت من بين ذراعيك وسوف يلتفت نحو الأصوات محاولاً معرفة مصدرها بحيث تلاحظين أنه يحاول أن يتعرف إلى العالم الجديد بكل شوق ولهفة على العكس من الطفل المتواضع الذكاء الذي لا تبدر منه هذه التصرفات والحركات.

علامات طريفة تدل على ذكاء طفلك المبكر

مولود نائم

اعلمي أن مدة نوم الطفل الأقل تشير إلى ذكاء بمعدل مرتفع حيث أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الطفل الذي يتمتع بنسبة ومعدل ذكاء عالٍ لا ينام لساعات طويلة ومتواصلة، ويحدث ذلك في الأشهر الأولى من عمره، ولذلك لا يرتبط الذكاء عند الأطفال بمدة النوم الأطول، وعلى عكس ما كان يعتقد لدى القدماء من المختصين في السابق، ولكن الطفل الذكي وحسبما أشارت تلك الدراسات يكون لديه جهاز عصبي متحفز على الدوام لاستقبال المؤثرات الخارجية المحيطة به والتفاعل معها.

لاحظي أن وزن طفلك يرتبط بمعدل ذكائه، حيث إن المجلة الطبية الأمريكية قد أشارت في أحدث أبحاثها العلمية إلى أن المولود الذي يولد بوزن مرتفع عن المعدل الطبيعي قليلاً، وفي الوقت نفسه تكون الأم الحامل قد حصلت على تغذية جيدة ومتوازنة خلال فترة الحمل، فهو من الطبيعي أن يكون ذا معدل ذكاء مرتفع مقارنة بالأطفال الآخرين.

توقعي أن طفلك سوف يكون ذكياً حين تلاحظين وفي شهوره الأولى أنه ينزعج بشدة من الأصوات العالية، كما يبدو عليه أنه يشمئز من الروائح الكريهة أو النفاذة، وفي سن مبكرة أي شهوره الأولى يحدث ذلك معه، فهو سوف يتمتع بالتأكيد بذكاء مبكر أي أن الطفل الذكي سوف يكون لديه قدرة كبيرة على التركيز والانتباه بمحيطه ومؤثراته.

كيف أعرف أن مولودي لديه معدل ذكاء منخفض؟

لاحظي أن مولودك يجب أن يقوم بالتواصل المبكر معك، ويجب أن تعرفي أهمية التواصل البصري مع الطفل حديث الولادة ولكن في حال وجود مشكلة لدى الطفل مثل أن يكون لديه استعداد للإصابة بطيف التوحد فسوف تلاحظين أنه لا يتم التواصل البصري بينك وبينه إلى ما بعد عمر السنة، وفي هذه الحالة يجب أن يراودك الشك بأن طفلك مصاب بطيف التوحد، وأن عليك مراجعة الطبيب؛ فالطبيعي والسلوك الذي يدعو إلى الاطمئنان أن يلاحق المولود أمه بعينيه وأن يتواصل معها ويبتسم في وجهها حين تبتسم في وجهه وذلك مع تقدمه في العمر لعدة أشهر متتالية خصوصاً في أثناء عملية الرضاعة. اعلمي أن طيف التوحد قد أصبح حالة شائعة ترتبط بمعدل الذكاء عند الطفل، وحيث يبدأ عندما يكون الجنين في مرحلة التكون في رحم أمه، وقد يُصاب به المولود أثناء مرحلة الولادة؛ حيث يُولد الطفل بحجم ووزن أقل عن المعدل الطبيعي، وقد يُصاب المولود عند الولادة بتلف في الدماغ. اعلمي أن وجود مشكلة تطورية في الدماغ والمهارات لدى طفلك يكون لها أعراض مبكرة، ويجب أن تعرفيها مثل أن مولودك قد وصل وحسب منحنيات النمو إلى مرحلة المناغاة الطبيعية، ولكنه لم يقم بذلك؛ ففي حال أنك لم تسمعي صوت المناغاة المعروف للرضع في أشهرهم الأولى وحتى عمر السنة؛ فيجب أن تشعري بالقلق.

نصائح عامة تدعم ذكاء الطفل

أم ترضع طفلها

احرصي على الالتزام بالرضاعة الطبيعية؛ لأن الدراسات العلمية أثبتت أن الطفل الذي يحصل على رضاعة طبيعية في عامه الأول خصوصاً أقل عرضة للإصابة بالتوحد ويحقق معدلات ذكاء أعلى مقارنة بالطفل الذي يتغذى عن طريق الرضاعة الصناعية.

اهتمي بالحصول على مكملات الحديد قبل وبعد الولادة، وكذلك يجب أن تحصلي على حصة يومية من حمض «أوميغا 3»؛ لكي يحصل عليها طفلك من خلال الرضاعة حيث، يلعب هذان العنصران دوراً في معدل ذكاء الطفل.

احرصي وخلال مرحلة الحمل والرضاعة على الحصول على جرعة يومية من حمض الفوليك لا تقل عن 600 ميللي غرام يومياً، حيث يسهم هذا الحمض في رفع مستوى ذكاء الطفل وحمايته من تشوهات الأنبوب العصبي خلال تكونه في الرحم.

احصلي على جرعتك اليومية من فيتامين «د»، واحرصي أيضاً على أن يُقدم فيتامين «د» للمولود وحسب توصية الطبيب منذ اليوم الأول للولادة، وعليك أن تكثري من تناول الأسماك الدهنية التي تعزز صحة دماغ الطفل حين يكون رضيعاً وقدميها له بعد عمر ستة أشهر.



