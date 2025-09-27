جائزة اليابان الكبرى: ماركيس على أعتاب إحراز لقب موتو جي بي

الرياص - اسماء السيد - Motegi (اليابان) : اقترب الإسباني مارك ماركيس أكثر من إحراز لقب بطولة العالم للدرجات النارية فئة موتو جي بي للمرة السابعة في مسيرته، نهاية هذا الأسبوع في اليابان، بعد حلوله ثانيا السبت في سباق السبرينت وراء الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا.

وبات دراج دوكاتي على أعتاب إحراز أول لقب عالمي له منذ العام 2019، وسيضمن ذلك بحال حلوله ثانيا في جائزة الأحد الكبرى في موتيغي، حتى بحال فوز أليكس، شقيقه الأصغر وأقرب مطارديه في السباق.

ولم يكن الإسباني في أفضل حالاته في السبرينت، فبدأ ثالثا عند خط الانطلاق، لكنه عزز صدارته بعد نيله تسع نقاط أكثر من شقيقه الذي حل عاشرا بعد انطلاقه من المركز الثامن.

قال مارك "كان الإيقاع جيدا، والشعور أفضل في كل مرة، لذا سيكون الأحد سباقا طويلا".

تابع "لكن لا يجب أن ننسى أن هدفنا نهاية هذا الأسبوع هو (لقب) آخر".

وبعدما أنهى الموسم الماضي ثالثا مع الصانع الإيطالي دوكاتي وفريقه الرديف غريزيني الذي انتقل إليه بعد 11 موسما مع هوندا، استعاد ابن الـ32 عاما تألقه وبات الدراج الأكثر جمعا للنقاط خلال موسم واحد في تاريخ موتو جي بي حتى مع بقاء ست جولات على نهاية الموسم.

ويمني ماركيس النفس بأن يتوج باللقب السابع في الفئة الكبرى ومعادلة الإيطالي فالنتينو روسي في المركز الثاني على لائحة أكثر الدراجين إحرازا للقب خلف الإيطالي الآخر جاكومو أغوستيني (8 بين 1966 و1975)، بأفضل طريقة من خلال الفوز بالسباق الياباني على حلبة موتيغي الذي لم يحرزه منذ 2019 حين نال فيه المركز الأول للمرة الثالثة في مسيرته.

بدوره، عانى بطل العالم مرتين بانيايا هذا الموسم، لكنه قدم أداء جيدا في موتيغي.

انطلق زميل ماركيس في فريق دوكاتي من المركز الأول بلفة قياسية في التجارب، قبل أن يحرز سباق السبرينت الأول له هذا الموسم.

وتعرض بطل العالم الإسباني خورخي مارتين وزميله الإيطالي ماركو بيتزيكي لسقطة قوية عند المنعطف الاول.