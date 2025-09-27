الأمير ويليام في لقاء تلفزيوني نادر.. عام 2024 الأصعب على الإطلاق في حياتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - في لقاءٍ تلفزيوني نادر، سيظهر الأمير ويليام كأحد ضيوف يوجين ليفي في إحدى حلقات مسلسل "المسافر المتردد" The Reluctant Traveler، التي تأتي بعنوان "عيش الحياة الملكية في المملكة المتحدة" Living the Royal Life in the UK، حيث تحدث أمير ويلز عن إحدى أصعب السنوات التي مرت بها عائلته.

الأمير ويليام يصف عام 2024 الأصعب على الإطلاق

في مقطع فيديو جديد من حلقة مسلسل "المسافر المتردد" المقرر إذاعتها يوم 3 أكتوبر، يظهر يوجين ليفي، البالغ من العمر 78 عامًا، وهو يصل إلى المملكة المتحدة، ويتجول في لندن، ويكشف عن تلقيه دعوة ملكية من الأمير ويليام لزيارته في قلعة وندسور. وهناك التقى بولي العهد البريطاني، وتجول الثنائي في أرجاء القصر برفقة أورلا، الكلبة التي يملكها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وتحدث أمير ويلز عن إحدى أصعب السنوات التي مرت بها عائلته، حيث تم تشخيص إصابة والده وزوجته بالسرطان، معتبراً أن الحياة تمنح اختبارات لقياس القدرة على التغلب عليها، حيث قال أمير ويلز: "أعتقد أن عامي 2023 و2024 كانا أصعب عام مررت به على الإطلاق. كما تعلمون، الحياة تُرسَل لاختبارنا، والقدرة على التغلب عليها هي ما يجعلنا ما نحن عليه".

وكان الأمير ويليام كان قد تحدث من قبل في مقابلة صحفية عام 2024، أثناء تواجده في جنوب إفريقيا لحفل توزيع جوائز إيرثشوت Earthshot، عن المرحلة الصعبة التي مرّت بها العائلة المالكة، قائلاً: "لقد كان عامًا مروعًا. ربما كان أصعب عامٍ في حياتي. لذا، كان من الصعب جدًا تجاوز كل شيءٍ آخر والحفاظ على مساره الصحيح"، وأضاف: "لكنني فخورٌ جدًا بزوجتي، وفخورٌ بوالدي، لتعاملهما مع الأمور التي قاما بها. لكن من وجهة نظرٍ عائليةٍ شخصية، كان الأمر، نعم، قاسيًا".

الأمير ويليام يقدم اعترافاً عن الحياة مع 3 أطفال

في إحدى جوانب الحلقة، وجه ليفي سؤالاً للأمير ويليام عما يفعله في المنزل في أوقات فراغه، فيرد مازحًا: "النوم. عندما يكون لديك ثلاثة أطفال صغار، يكون النوم جزءًا أساسيًا من حياتي".

عام 2024 عام استثنائي للعائلة المالكة البريطانية

كان عام 2024 عاماً استثنائياً للعائلة المالكة البريطانية؛ فلم تسِر الأمور مستقرة وهادئة ككل عام؛ بل مرّت على العائلة أيام؛ بل وشهور، كان القلق والخوف عنوانها، وكان المستقبل بالنسبة لها شبحاً يهدد تماسكها وارتباطها.

وعلى الرغم من أن 2023 انتهت نهاية سعيدة بحفل الكريسماس الذي ترعاه كيت ميدلتون كل عام، ثم مشهد العائلة المالكة وهي تسير صباح الكريسماس متوجهين للكنيسة، إلا أن بداية 2024 كانت مخيّبة للآمال ولم تكن في الحسبان.

يناير 2024: بداية المعاناة

بدأ عام 2024، وبدأت معه معاناة العائلة المالكة مع المرض، مع إعلان خضوع كيت ميدلتون لإجراء جراحة في البطن. وبعد مرور ساعة ونصف فقط على إعلان قصر كينغستون دخول أميرة ويلز المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن، أعلن قصر بيكنغهام أن الملك تشارلز سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل ليخضع لعلاج من تضخم البروستات. ثم تأتي إصابة سارة فير غسون دوقة يورك بسرطان الجلد بعد تعافيها من مرض سرطان الثدي.

فبراير 2024: الكشف عن سرطان الملك تشارلز

📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

أصدر قصر باكنغهام بياناً رسمياً يؤكد خلاله تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، من دون الكشف عن نوعه. إلا أنه ووفقاً للبيان؛ فقد تم اكتشاف إصابة الملك بالسرطان خلال خضوعه لرحلة علاج على أثر تضخم البروستاتا.

وحسبما جاء في بيان القصر؛ فقد بدأ الملك تشارلز بالفعل رحلته العلاجية يوم الإثنين الموافق 5 يناير 2024، ولم يفصح القصر خلال البيان عن نوع السرطان المصاب به الملك.

مارس 2024: سرطان كيت ميدلتون

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

في اختفائها لعدة أشهر، أُثيرت العديد من الشائعات حول كيت ميدلتون حتى أجبرتها على الخروج من دائرة صمتها، ومشاركتها مقطع فيديو أعلنت من خلاله إصابتها بالسرطان، مع عدم الكشف عن نوع هذا المرض. ولكن في سبتمبر الماضي، خرجت كيت بمقطع فيديو عائلي جديد تعلن من خلاله انتهاء علاجها الكيميائي.

