حمدان بن محمد يلتقي فريق الدفاع المدني في دبي

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فريق الدفاع المدني في دبي.

وأشاد سموه بأداء فريق الدفاع المدني في دبي وتوظيفه لأحدث التقنيات في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث تمكّن الفريق من إخماد حريق وقع مؤخراً في إحدى الأبنية في دبي في وقت قياسي باستخدام أحدث تجهيزات الإطفاء على مستوى العالم.

